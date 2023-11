Streik beim Netto-Lager im Altenburger Land: Engpässe drohen

Kollegen und Kolleginnen vom Einzelhandel haben am Donnerstag in Guteborn den Streik solidarisch unterstützt, da auch sie bis nächste Woche Samstag streiken werden.

Guteborn. Es wird gestreikt im Netto-Zentrallager in Guteborn. Viele Beschäftigte haben aber große Angst, sich zu beteiligen.

Erneut werden derzeit die Beschäftigten an ausgewählten Lagerstandorten in Sachsen und Thüringen zum Streik aufgerufen. Dazu gehören die Beschäftigten vom Rewe-Lager in Neudietendorf, dem Netto-Lager in Thiendorf und in Guteborn. Die Streiks werden dabei mehrere Tage andauern. „Die Streiks laufen seit dem 23. November und gehen bis zum 2. Dezember. Es muss einfach richtig wehtun.“, sagt Andrea Busch, vom Landesbezirk Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen ver.di.

Altenburger Land: Streiks führen zu Versorgungsengpässen

Durch die Streikaktionen in den Zentrallägern kann es demzufolge zu Versorgungsengpässen in den entsprechenden Filialen kommen. „Die Kolleginnen und Kollegen im Großhandel sind sehr verärgert über die Hinhaltetaktik der Arbeitgeber, über ein halbes Jahr im Tarifkampf und noch immer kein angemessenes Angebot der Arbeitgeber. Zwischen Angebot und Forderungen klaffen noch Lichtjahre, deshalb müssen wir streiken. Die Beschäftigten benötigen eine kräftige tabellenwirksame Entgelterhöhung um die enorm gestiegenen Lebenshaltungskosten zu stemmen und das möglichst schnell“, erklärt Sylke Hustan, ver.di Verhandlungsführerin im Großhandel.

ver.di fordert speziell für die rund 38.000 Beschäftigten im Groß- und Außenhandel in Sachsen eine Vorweganhebung der Gehaltsgruppen GI-GIII und der Lohngruppen L1-L5 um 0,27 Euro je Arbeitsstunde als Sachsenzuschlag, eine Erhöhung aller Entgelte um 13 Prozent für Gewerkschaftsmitglieder und dass die Laufzeit 12 Monate betragen muss (01.05.2023-30.04.2024). Zudem 150 Euro zusätzlich für jeden Nullmonat für ver.di-Mitglieder.

Auf der 4. Tarifverhandlung am 19. September in Sachsen wurde wieder, dass schon dreimal abgelehnte Angebot vorgelegt: 5,1 Prozent mehr Entgelt ab September 2023, 2,9 Prozent mehr Entgelt ab August 2024, 700 Euro Inflationsausgleichsprämie in 2023 bei Abschluss im Folgemonat, 700 Euro Inflationsausgleichsprämie im Januar 2024 und die Verrechnung mit bereits geleisteter IAP- Laufzeit 24 Monate (01.05.2023-30.04.2025).

Die Verhandlungen in Sachsen und in Thüringen wurden ohne neue Verhandlungstermine abgebrochen.

Verdi-Vorwürfe: Arbeitnehmer bewusst eingeschüchtert?

„Momentan, laut dem Stand vom 23. November mittags, sind 40 Leute aus dem Lager bisher im Ausstand“, teilte Busch dieser Zeitung mit. „Es können noch ein paar dazukommen, wir warten auf die Spätschicht. Allerdings hat der Arbeitgeber sehr stark gemaßregelt, er leistet hier wirklich Großes. Auch der Lagerleiter verängstigt die Leute. So trauen sich viele nicht, am Streik teilzunehmen. Aber die Leute haben ein Recht, für höhre Löhne zu kämpfen.“ Das Netto-Lager in Guteborn liefert überall hin, sagt Andrea Busch. „Bis Leipzig in der Nordrichtung, bis Freiberg im Osten, und bis nach Lobenstein im Südwesten.“ Der Streik dauert bis nächste Woche Samstag an. „Die Beschäftigten brauchen mehr Kohle. Wir haben einige ganz Mutige, die sich nicht stoppen lassen. Wir hoffen natürlich, dass das Streiken etwas bringt.“, so die ver.di.

Diese Zeitung bat Netto um eine Stellungnahme zu den Vorwürfen, bekam aber bis Redaktionsschluss keine Antwort.