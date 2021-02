Streit in Altenburg endet mit Polizei und Rettungsdienst

Am Donnerstagabend eskalierte ein Streit zweier Männer in der Otto-Dix-Straße in Altenburg. Mehrere Polizeistreifen und ein Rettungsdienst kamen zum Einsatz.

Nach Polizeiangaben setzte der 20-Jährige bei der Auseinandersetzung auch ein Messer ein und verletzte seinen 25-jährigen Kontrahenten am Bein und am Arm. Der nicht lebensbedrohlich Verletzte wurde vor Ort medizinisch versorgt. Die Altenburger Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren gegen den 20-jährigen Angreifer ein.

