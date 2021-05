Stromverteilerkasten in Altenburg beschädigt - E-Scooter ohne Versicherung in Schmölln

Altenburg. Die Meldungen der Polizei für das Altenburger Land.

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Montagnachmittag wie eine augenscheinlich angetrunkene Person mehrfach gegen einen Stromverteilerkasten im Friedrich-Wolf-Ring in Altenburg trat. Der Verteilerkasten wurde dabei laut Polizei beschädigt. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter nicht mehr angetroffen werden. Der Mann wird beschrieben als ca. 190 cm groß und hatte die Haare zu einem Zopf gebunden. Des Weiteren war er mit einem grauen T-Shirt bekleidet und hatte eine Strickjacke um die Hüfte gebunden. Wer kann Angaben zum Täter machen oder hat die Tat beobachtet? Hinweise unter der Rufnummer: 03447-4710 an die Polizei Altenburg.

E-Scooter ohne Versicherung

Montagmorgen kontrollierten Polizeibeamte auf dem Schmöllner Markt einen 21-jährigen E-Scooter-Fahrer. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der junge Mann laut Polizei keinen gültigen Versicherungsschutz für das Fahrzeug vorweisen konnte. Die Beamten leiteten die Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein und untersagten dem 21-Jährigen die Weiterfahrt.

Garteneinbrüche

Im Zeitraum von Samstag bis Montag verschafften sich Diebe Zutritt zu zwei Gartenlauben einer Kleingartenanlage in der Käthe-Kollwitz-Straße. Der oder die Täter entwendetenlaut Polizei aus den Gärten diverses Werkzeug. Wer im angegebenen Zeitpunkt verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Käthe-Kollwitz-Straße in Altenburg gemacht hat wird geben sich unter Telefon: 03447-4710 an die Polizei Altenburger Land zu wenden.

