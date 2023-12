Termine für die Weihnachtsgottesdienste im Altenburger Land

Altenburg Ein Auszug von Christvespern und Weihnachtsgottesdiensten im Altenburger Land. Diese Liste wird noch ergänzt.

Heiliger Abend, 24. Dezember

14:00 Uhr Christvesper mit Krippenspiel in der Kirche Dobraschütz

14:00 Uhr Christvesper in der Kirche Gerstenberg

14:00 Uhr Christvesper in der Kirche Kauern

14:00 Uhr Christvesper in der Kirche Korbußen

14:00 Uhr Christvesper in der St.-Veit-Kirche Kriebitzsch

14:00 Uhr Christvesper in der Kirche Mehna

14:00 Uhr Predigtgottesdienst in der Kirche Naundorf

14:00 Uhr Christvesper in der Kirche Reust

14:30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel in der Kirche Bornshain

14:30 Uhr Christvesper in der Marienkirche Oberlödla

14:30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel in der Stadtkirche Schmölln

15:00 Uhr Christvesper mit Krippenspiel in der Kirche Frohnsdorf

15:00 Uhr Christvesper in der Kirche Kraschwitz

15:00 Uhr Christvesper mit Krippenspiel in der St.-Pankratiuskirche Lucka

15:00 Uhr Christvesper mit Krippenspiel der Kinder in der Brüderkirche Altenburg

15:00 Uhr Christvesper mit Krippenspiel in der Kirche Altenburg-Rasephas

15:00 Uhr Christvesper mit Krippenspiel in der Kirche Nischwitz

15:00 Uhr Christvesper mit Krippenspiel in der Kirche Stünzhain

15:00 Uhr Christvesper mit Krippenspiel in der Kirche Thonhausen

15:00 Uhr Christvesper mit Krippenspiel in der Kirche Windischleuba

15:30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel in der Kirche Altkirchen

15:30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel in der Kirche Dobitschen

15:30 Uhr Christvesper in der Kirche Gauern

15:30 Uhr Christvesper in der Kirche Paitzdorf

15:30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel in der Kirche Reichstädt

15:30 Uhr Christvesper in der Kirche Vogelsang

15:30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel in der Kirche Zipsendorf

15:30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel in der Kirche Falkenhain

15:30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel in der Burgkirche Posterstein

15:30 Uhr Christvesper in der Kirche Raitzhain

16:00 Uhr Christvesper mit Krippenspiel in der Kirche Altenburg-Zschernitzsch

16:00 Uhr Christvesper mit Krippenspiel in der Kirche Lohma an der Leina

16:00 Uhr Christvesper mit Krippenspiel in der Kirche Lohma (b. Nöbdenitz)

16:00 Uhr Christvesper mit Krippenspiel in der Kirche Ponitz

16:00 Uhr Christvesper in der Christuskirche Rositz

16:00 Uhr Christvesper mit Krippenspiel in der Kirche Treben

16:15 Uhr Christvesper mit Krippenspiel in der Kirche Mannichswalde

16:15 Uhr Christvesper mit Krippenspiel in der Kirche Vollmershain

16:30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel in der Kirche Gieba

16:30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel in der Kirche Nobitz

17:00 Uhr Christvesper mit Krippenspiel der Konfirmanden in der Agneskirche Altenburg

17:00 Uhr musikalische Christvesper mit der Altenburger Kantorei und dem Posaunenchor Altenburg in der Brüderkirche Altenburg

17:00 Uhr Christvesper in der Kirche Braunichswalde

17:00 Uhr Christvesper mit Krippenspiel in der Kirche Ehrenhain

17:00 Uhr Christvesper mit Krippenspiel in der Kirche Flemmingen

17:00 Uhr Christvesper mit Krippenspiel in der Kirche Göllnitz

17:00 Uhr Christvesper in der Kirche Großenstein

17:00 Uhr Christvesper mit Krippenspiel in der Kirche Großröda

17:00 Uhr Christvesper mit Krippenspiel in der Kirche Jonaswalde

17:00 Uhr Christvesper in der Kirche Linda

17:00 Uhr Christvesper mit Krippenspiel in der Kirche Lumpzig

17:00 Uhr Christvesper mit Krippenspiel in der Kirche Nöbdenitz

17:00 Uhr Christvesper in der Stadtkirche Schmölln

17:00 Uhr Christvesper mit Krippenspiel in der St.-Marien-Kirche Tegkwitz

17:00 Uhr Christvesper in der Walburga-Kirche Wintersdorf

17:00 Uhr Christvesper mit Krippenspiel in der Martinskirche Meuselwitz

17:00 Uhr Christvesper mit Krippenspiel in der Kirche Monstab

17:00 Uhr Christvesper mit den Ronneburger Turmbläsern in der Marienkirche Ronneburg

17:00 Uhr Christvesper mit Krippenspiel in der Kirche Wildenbörten

17:30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel in der St.-Annenkirche Gößnitz - Musik: Kammerorchester

18:00 Uhr musikalische Christvesper in der Kirche Altenburg-Rasephas

18:00 Uhr Christvesper mit Krippenspiel in der Kirche Heukewalde

18:00 Uhr Christvesper in der St.-Katharinenkirche Neuenmörbitz

21:00 Uhr Abendchristvesper in der Martinskirche Meuselwitz

22:00 Uhr Christnacht in der Brüderkirche Altenburg

22:00 Uhr Andacht mit Krippenspiel der Erwachsenen in der Stadtkirche Schmölln

22:30 Uhr Nachtkrippenspiel in der Kirche Ehrenhain

22:30 Uhr Nachtkrippenspiel in der Kirche Göpfersdorf

23:00 Uhr Weihnachtsndacht in der Kirche Ponitz

1. Weihnachtstag, 25. Dezember

09:30 Uhr Weihnachtsgottesdienst in der Kirche Altenburg-Zschernitzsch mit Abendmahl

10:00 Uhr Weihnachtsgottesdienst in der Christuskirche Rositz mit Abendmahl

10:00 Uhr Weihnachtsgottesdienst in der Stadtkirche Schmölln mit Abendmahl

10:30 Uhr Wort und Musik am Weihnachtsbaum in der Brüderkirche Altenburg

14:00 Uhr Weihnachtsgottesdienst in der Kirche Mückern

14:00 Uhr Weihnachtsgottesdienst in der Kultur- und Bildungswerkstatt Nöbdenitz

2. Weihnachtstag, 26. Dezember

09:00 Uhr Weihnachtsgottesdienst in der Kirche Windischleuba

09:30 Uhr Weihnachtgottesdienst in der St.-Nikolaikirche Langenleuba-Niederhain

10:00 Uhr Weihnachtsgottesdienst in der Dorfkirche Illsitz

10:00 Uhr Weihnachtsgottesdienst St.-Pankratiuskirche Lucka mit Abendmahl

10:00 Uhr Weihnachtsgottesdienst in der St.-Marien-Kirche Tegkwitz

10:15 Uhr Weihnachtsgottesdienst in der Kirche Großenstein

10:15 Uhr Weihnachtsgottesdienst in der Kirche Linda

10:15 Uhr Weihnachtsgottesdienst in der Kirche Treben

10:30 Uhr Gottesdienst mit der Altenburger Kantorei in der Agneskirche Altenburg

10:30 Uhr Weihnachtgottesdienst in der Kirche Göllnitz

10:30 Uhr Weihnachtsgottesdienst in der Kirche Oberarnsdorf

10:30 Uhr Weihnachtsgottesdienst in der Kirche Wolperndorf

10:30 Uhr Weihnachtsgottesdienst in der Kirche Zumroda

17:00 Uhr Orgelkonzert im Kerzenschein in der Kirche Ponitz

19:30 Uhr Irische Weihnacht mit „Janna“ - Irish Folk in der Stadtkirche Schmölln