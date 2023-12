Typisch Deutsch ist für Schmölln mal wieder bitter

Schmölln Wie innovativen Machern im Altenburger Land jede Motivation vergehen kann, sich mit konkreten Projekten für Klimaschutz zu engagieren.

Nicht alle sind klimaschutzmüde im Altenburger Land und es gibt tatsächlich noch Leute, die sich den Kopf zerbrechen, um Innovatives dafür aufs Gleis zu setzen. An Ideen mangelt es nicht, dafür reicht ein Blick in die Sommeritzer Straße. Dort tüfteln die Schmöllner Stadtwerke nicht nur, sie sind schon mehrere Schritte weiter. Beispielsweise, um mit drei Mietshäusern in der Robert-Koch-Straße den ersten Aufschlag zu machen für ein Nahwärmenetz, das mit Energie aus Kläranlage und Kunststoff-Technik Schmölln gespeist wird und zudem ausbaufähig ist. Die Leitungen liegen an, die Immobilien sind längst energieeffizient saniert - nur die Wärmepumpen fehlen. Geheizt wird - als Übergangslösung - nach wie vor mit Gas. Weil das Kleingedruckte in Förderrichtlinien den Schmöllnern einen Strich durch die Rechnung macht.

Und das ist leider mal wieder typisch Deutsch. Genauso wie der Aktionismus der Bundesregierung in Berlin, die mit halbgaren Gesetzen, handwerklichem Pfusch, Haushaltstricks und einer heillos zerstrittenen Ampel-Koalition jedes Fünkchen Glaubwürdigkeit verspielt hat. Und das geht zulasten auch des Klimaschutzes. Bitter.