Über ultimative Geschenke zu Weihnachten und Einkaufsstress

Schmölln Wieso rennt man eigentlich jedes Jahr aufs Neue auf den letzten Drücker los, um Geschenke zu besorgen? Was gerade jetzt ratsam wäre.

Jedes Jahr wird wieder Weihnachten gefeiert, meistens total spontan am 24. Dezember. Und jedes Jahr wieder geht der Geschenke-Stress in die nächste Runde. Man nimmt sich dann meistens vor, dass man im nächsten Jahr früher alle Weihnachtsgeschenke besorgt, damit man nicht mit allen anderen Gestressten durch die Läden rennt. Aber natürlich hat man auch so schon genug um die Ohren und manchmal kommt man einfach nicht früher zum Geschenke-Kauf oder hat keinen Kopf dafür.

Und überhaupt. Was braucht wer überhaupt? Und was schenkt man, damit es auch benutzt wird und nicht in der nächsten Schublade verschwindet? Fragen über Fragen zur Weihnachtszeit. Ich finde, da bleibt manchmal der Sinn dieser Feiertage auf der Strecke. Denn eigentlich soll man zur Ruhe kommen, sich besinnen und Zeit mit den Liebsten verbringen. Diese Sache mit den Geschenken ist natürlich nett gemeint, aber ob das für alle immer gewinnbringend ist, sei dahingestellt. Ich glaube, dass auch Kleinigkeiten reichen, die von Herzen kommen und es nicht immer „das ultimative“ Geschenk sein muss.