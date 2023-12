Über Vorreiter: Die Sparkasse feiert doppeltes Jahrhundert

Altenburg Wieso es in der Region mehr mutige Menschen geben sollte und was der Blick 200 Jahre zurück für Kathleen Niendorf bedeutet.

So oft gibt es keine Pressekonferenzen der Sparkasse Altenburger Land. Und wenn, dann werden ganz besondere Dinge verkündet. In diesem Fall ein ganzes Festjahr 2024.

Um die Verbundenheit zur Region Altenburger Land zu demonstrieren, sollen dann nächstes Jahr vor allem die regionalen Vereine durch spezielle Wettbewerbe ins Boot geholt werden. Ist natürlich eine tolle Idee und bringt auch die Vereine mehr ins Licht der Öffentlichkeit. Sozusagen Win Win.

Bei diesem Anlass, 200 Jahre Sparkasse Altenburger Land, denke ich zurück, wie es wohl 1824 gewesen sein könnte, einer Idee der Sparkasse nachzugehen. 32 mutige Menschen wagten es damals. Vorreiter und Wegebner, damals gab es so etwas ähnliches noch nicht. Insgesamt sollte es meiner Meinung nach auch mehr mutige Menschen geben, die sich etwas trauen. Wer weiß, was dann in 200 Jahren entstanden sein kann.