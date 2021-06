Unbekannte klauen 100 Baumsetzlinge - Mehrere Autofahrer mit Drogen erwischt

Die Meldungen der Polizei für das Altenburger Land.

100 Setzlinge gestohlen

Beerwalde: Im Zeitraum von April bis zum 23.06.2021 wurden im Bereich Stollen Beerwalde 100 Schwarzerlensetzlingen entwendet. Dies wurden kürzlich im Rahmen der Renaturierung dort angepflanzt.

Ermittlungen dazu wurden aufgenommen. Zeugen die den Diebstahl bemerkt haben oder etwas dazu sagen können werden gebeten sich bei der Polizei, Tel. 03447/ 4710, zu melden.

Unter Drogen gefahren

Altenburg: Am 24.06.2021 um 14:54 wurde in der Münsaer Straße der Fahrer eines Opel kontrolliert. Ein Drogenvortest verlief laut Polizei bei dem 21-jährigen Autofahrer positiv auf THC. Im Krankenhaus wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Rositz: Am 24.06.2021 um 19:40 wurde in der Goethestraße der Fahrer eines VW kontrolliert. Ein Drogenvortest verlief bei dem 37-jährigen Autofahrer positiv auf Cannabis und Amphetamin. Im Krankenhaus wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Beide Männer müssen mit einem Ermittlungsverfahren rechnen, so die Polizei.

Fahrer missachtet die Vorfahrt

Altenburg: Am 24.06.2021 um 13:18 Uhr wollte ein 64-Jähriger Mazda-Fahrer von der Ausfahrt der Gartenanlage auf die Münsaer Straße nach rechts in Richtung Stadtzentrum fahren. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten VW-Kleintransporter, so dass es zum Zusammenstoß kam. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenprall so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Verletzt wurde zum Glück niemand.

