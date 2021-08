Unbekannter stiehlt Auto aus Gärtnerei im Altenburger Land

Gößnitz/Altenburg In Gößnitz hat ein Mann mehrere Schlüssel aus einer Gärtnerei gestohlen und in der Folge ein Auto entwendet. In Altenburg hat am selben Tag ein Mann mit einer Bowlingkugel ein Auto beschädigt.

Ein unbekannter männlicher Täter hat sich am Mittwoch gegen 12.50 Uhr widerrechtlich Zugang zu den Räumlichkeiten einer Gärtnerei in der Walter-Rabold-Straße in Gößnitz verschafft und dort verschiedene Schlüssel entwendet. Wie die Polizei mitteilte, stahl er anschließend mit einem entwendeten Fahrzeugschlüssel am Tatort einen blauen Pkw Opel Astra Kombi mit dem amtlichen Kennzeichen SLN-WI 17.

Zeugen beschrieben den Tatverdächtigen als einen Mann mit halblangen braunen Haaren und einem scheinbaren Alter von 50 - 55 Jahren. Die Polizei bittet Bürger, welche Hinweise zu dem Fall geben können, sich mit der Polizei Altenburger Land in Verbindung zu setzen.

Bowlingkugel beschädigt Auto

Zeugen haben am Mittwoch gegen 22.00 Uhr die Polizei informiert, weil ein Mann in der Wenzelstraße in Altenburg auf der Fahrbahn eine Bowlingkugel entlang rollte und dabei laut Polizeiangaben ein geparktes Auto beschädigte.

Polizeibeamte konnten den Beschuldigten mit seiner Bowlingkugel in Tatortortnähe stellen. Gegen den 28-jährigen Altenburger wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

