Unfall nach Reifenplatzer in Meuselwitz

Meuselwitz/ Neupoderschau/ Schmölln. Das sind die Polizeimeldungen aus Altenburg und Umgebung.

Ein geplatzter Reifen war laut Polizei ursächlich für einen Verkehrsunfall in Meuselwitz am Dienstagnachmittag. Wegen dem Reifenplatzer geriet ein VW-Transporter in den Gegenverkehr und stieß mit einem Mercedes zusammen. Dessen Fahrer kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge seien nicht mehr fahrbereit gewesen und mussten abgeschleppt werden, heißt es in der Polizeimeldung.

Durch Neupoderschau gerast

OTZ-Newsletter für das Altenburger Land Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bei erlaubten 30 km/h war ein Hyundai-Fahrer am Dienstag mit 62 km/h unterwegs in Neupoderschau. Er muss mit einem Bußgeld rechnen. Bei der Geschwindigkeitskontrolle erfasste die Polizei insgesamt 14 Verstöße.

Elektrowerkzeuge in Schmölln gestohlen

Zwischen Montag und Dienstag brachen Unbekannte in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Robert-Koch-Straße in Schmölln ein. Gewaltsam öffneten sie die Kellertür und stahlen verschiedene Elektrowerkzeuge. Die Polizei sucht Zeugen der Tat. Hinweise an die Telefonnummer: 03447/4710.

Von der Fahrbahn abgekommen

Möglicherweise aufgrund gesundheitlicher Probleme kam ein 60-Jähriger Opel-Fahrer am Dienstagvormittag von der Straße zwischen Großstöbnitz und Zernitzsch ab, meldet die Polizei. Er landete in einem Feld. Ein Rettungswagen wurde hinzu gerufen.

20-Jähriger stirbt bei schwerem Unfall nahe Zeulenroda

Mit dem Gegenverkehr zusammengestoßen - 70-Jährige in Gera schwer verletzt