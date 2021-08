Unrat steht in Flammen: Zweifacher Brandeinsatz in Meuselwitz

Meuselwitz. In Meuselwitz ist in kurzer Zeit zweimal Unrat in Brand geraten. Dabei wurde ein Feuerwehrmann verletzt. Nun ermittelt die Kriminalpolizeistation.

Gleich zwei Mal sind am Montag Feuerwehr und Polizei aufgrund des Brandes in einem leerstehenden Gebäude in der Weinbergstraße in Meuselwitz zum Einsatz gekommen. Wie die Polizei mitteilte, rückten die Einsatzkräfte gegen 13.15 Uhr zum ersten Mal aus, um in Brand geratenen Unrat, welcher sich in dem Gebäude befand, zu löschen.

Gegen 17.25 Uhr wurde erneut ein Brand in der ehemaligen Mühle gemeldet. In einem anderen Gebäudeteil brannte auch hier diverser Unrat. Den Kameraden der Feuerwehr gelang es auch den zweiten Brand zu löschen. Im Zuge dessen verletzte sich jedoch ein Feuerwehrmann und musste medizinisch versorgt werden.

Die Kriminalpolizeistation Altenburg hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die Hinweise zur Brandentstehung geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden.

