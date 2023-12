Unter der Woche ist es auf dem Weihnachtsmarkt mau besucht

Altenburg Auf dem Altenburger Weihnachtsmarkt sind die Meisten eher am Wochenende. Kathleen Niendorf mit ihrer Meinung zu Weihnachtsmärkten.

Wenn der erste Advent naht, dann ruft schon der Weihnachtsmarkt. So geht es zumindest den meisten Menschen im Altenburger Land. Der Gang zur Glühwein- oder Krapfenbude ist für die Meisten in der Vorweihnachtszeit nicht wegzudenken.

Doch, man merkt, finde ich, dass die Menschen das Geld eher zusammenhalten wollen. Noch vor ein paar Jahren wurde gefühlt mehr gegessen, getrunken und gekauft. Das sagen auch die Händler an den Ständen. Die Preise sind natürlich auch nicht immer die günstigsten, was dann dazu führt, dass die Weihnachtsmarktbesucher und -besucherinnen überlegen, was sie sich wirklich leisten wollen und was nicht. Auch sind die meisten Menschen im Altenburger Land eher am Wochenende in Ausgehstimmung.

Ich persönlich finde die Idee, sich treffen zu können und gemütliche Stunden bei einem Heißgetränk miteinander zu verbringen, sehr gut. Dennoch artet in meinen Augen mancher Besuch beim Weihnachtsmarkt immer aus. Das liegt natürlich immer an den Menschen an sich und das ist auch nicht bei Jedem der Fall, natürlich. Ich finde aber, dass diese ausufernden Vorkommnisse zugenommen haben und das vielleicht auch den ein oder anderen vom Weihnachtsmarkt fernhält. Also: bitte mit Vorsicht Alkohol genießen und einfach den Fokus auf die gemeinsame Zeit legen, weniger auf Nahrungs-und Getränkeaufnahme.