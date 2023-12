Verbundenheit und Zusammenhalt sind die wichtigsten Schlagworte

Altenburg Kathleen Niendorf teilt ihre Gedanken über die vergangene Woche und die wichtigen Dinge in den verbleibenden Wochen des Jahres.

Es weihnachtet sehr in der Region Altenburger Land. Direkt nach dem Totensonntag wurde in Schmölln der festliche Baum auf dem Markt aufgestellt. Nun ist es hier nicht mehr weit, bis am 6. Dezember auch der Weihnachtsmarkt stattfindet. Der Baum gibt dem Schmöllner Markt bis dahin auf jeden Fall schon einmal eine festliche Note – inklusive Beleuchtung. Die Aktion „Wir stellen einen Weihnachtsbaum auf“ ist, wie in jedem Jahr, wieder sehr abenteuerlich gewesen, inklusive Kran und Zeitverzögerung. Egal, am Ende zählt das Ergebnis.

Weihnachten ist auch die Zeit, an der die meisten Menschen eine Kirche besuchen. Manche gehen auch tatsächlich nur an Heiligabend in die heilige Stätte ihrer Wahl. Damit die Orgelklänge auch noch viele Jahre lang die Besucher und Besucherinnen erfreuen können, wird momentan in Grünberg Geld gesammelt. Die Orgel soll saniert werden im nächsten Jahr. Generell ist dabei aufgefallen, dass es vielen Gemeinden im Altenburger Land, besonders den kleineren, an Geld mangelt. Nur, wenn die Einwohner und Einwohnerinnen fleißig zum Erhalt der öffentlichen Stätten beitragen, haben sie eine Zukunft.

Und noch etwas passiert zu dieser Zeit des Jahres: Man geht in sich und lässt Revue passieren. Man denkt darüber nach, was besser hätte sein können oder was Gutes passiert ist. Und schweren Themen in der Welt kann man sich über Kunst annähern, wie es in Altenburg passiert. Bei dem Tanzstück von Katerina Vlasova können alle Interessierten einmal einen anderen Standpunkt einnehmen.

Generell wünsche ich mir für die nächste Woche und die letzten Wochen des Jahres, dass Friedlichkeit einzieht und ein Miteinander. Verbundenheit und Zusammenhalt sind die Schlagworte.