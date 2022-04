Verkehrskontrolle mit Widerstand - Wohnhausfassade beschmiert

Altenburg. Hier lesen Sie die Polizeimeldungen für das Altenburger Land und die Region Schmölln.

Verkehrskontrolle mit Widerstand

Am Montagabend beabsichtigten Polizisten in Schmölln auf dem Markt einen Autofahrer zu kontrollieren. Dabei stellten sie bei dem 37-jährigen Fahrer starken Alkoholgeruch fest. Während der Kontrolle, versuchte der 37-Jährige zu flüchten. Als er daran gehindert wurde, leistete er massiven Widerstand. Im weiteren Einsatzverlauf versuchte auch die Beifahrerin (38) die polizeilichen Maßnahmen zu stören. Dies konnte ebenfalls unterbunden werden. Gegen beide Personen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Wohnhausfassade beschmiert

Unbekannte Täter beschmierten im Zeitraum vom 23. bis 24. April die Fassade eines Wohnhauses in Altenburg in der Eisenbahnstraße und verursachten dabei Sachschaden. Die Polizei ermittelt nun zum Geschehen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 03447-4710 entgegen.

Verkehrsunfall auf Landstraße

Zum Zusammenstoß zweier Autos kam es am Dienstagmorgen auf der Landstraße 1361 zwischen Meuselwitz und Lucka. Nach derzeitigen Erkenntnissen überholte ein 31-Jähriger mit seinem Auto einen vor ihm fahrenden Lkw. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Auto, das von einem 18-Jährigen gefahren wurde. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Zudem waren die Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit. Entgegen der ersten Informationen blieben beide Fahrzeugführer unverletzt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrseinschränkungen. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

Graffiti-Schmierereien

Die Ermittlungen zu mehreren Graffiti-Schmierereien an der Fassade eines Supermarktes in Altenburg in der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße hat die Altenburger Polizei aufgenommen. Demnach beschmierten Unbekannte Täter in der Zeit vom 15. bis 16. April die Fassade mit verschiedenen Farben. Insgesamt wurden 25 verschiedene Graffiti-Schmierereien festgestellt. Im Zusammenhang mit der Tat könnte ein Pkw vom Typ VW Polo stehen. Im Zuge der Ermittlungen werden Zeugen gesucht, welche Hinweise zu den Verursachern der Sachbeschädigung geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03447-4710 zu melden.

