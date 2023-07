Verrat, Verfolgung, Freitod: Erinnerung an den früheren Altenburger Oberbürgermeister Heinrich Achilles

Altenburg. Der Todestag des verdienten ehemaligen Altenburger Oberbürgermeisters Heinrich Achilles jährt sich in diesem Jahr zum 80. Mal.

Der Todestag des ehemaligen Altenburger Oberbürgermeisters Heinrich Achilles jährt sich in diesem Jahr zum 80. Mal. Sein Enkel, Michael Achilles, ist zurzeit in Altenburg und begibt sich auf die Spuren des Politikers, Freigeistes, Humanisten und Familienvaters. Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann (CDU) begrüßte Michael Achilles kürzlich im früheren Amtszimmer des Großvaters.

Einsatz für Menschlichkeit und Recht – Sturz durch Verrat

Seine überlieferten Lebenserinnerungen zeichnen ein erschütterndes und düsteres Bild der damaligen Zeit von 1939 bis 1942. „Mein Großvater Heinrich Achilles nahm als Mensch, Jurist und ehemaliger Oberbürgermeister der Skatstadt Altenburg auch nach der Machtergreifung Hitlers kein Blatt vor den Mund. Seine Aufrichtigkeit, sein Engagement für Menschlichkeit, Gerechtigkeit und Einhaltung bürgerlich verbriefter Rechte, auch für jüdische Mitbürger, trieben ihn durch Verrat und anschließende Gestapo-Haft in der Zeit der Verfolgung Andersdenkender am 23. Juli 1943 auf dem Dachboden der Münsaer Straße 21a in den Freitod. Es ist mir ein Anliegen, am 80. Todestag ihm nah zu sein und über sein Leben nachzudenken“, so Michael Achilles in Altenburg.

Ein bewegtes politisches Leben, Aufrichtigkeit und Engagement

Heinrich Achilles, geboren 1870 in Störmthal, studierte Jura und war ab 1902 als Bürgermeister in Auerbach/Vogtland, ab 1908 in gleicher Funktion im schlesischen Sagan (heute Zagan in Polen) aktiv. 1916 wurde er nach Altenburg berufen und bekleidete hier das Amt des Oberbürgermeisters und des Polizeidirektors. In seine Amtszeit fielen der Sturz der Monarchie und die Vereinigung der thüringischen Staaten zum Land Thüringen.

Er war Mitglied der linksliberalen Deutschen Demokratischen Partei (DDP) und Vorsitzender der hiesigen Ortsgruppe. Nachdem er 1922 nicht erneut zum Oberbürgermeister gewählt wurde, nahm er 1924 seine Tätigkeit als Rechtsanwalt wieder auf.

Als Rechtsanwalt auch jüdische Unternehmen vertreten

Während der NS-Zeit geriet Heinrich Achilles in den Fokus nationalsozialistischer Schmutzkampagnen und Verfolgung, weil er als Rechtsanwalt unter anderem auch jüdische Unternehmen vertreten hat. 1943 wurde Heinrich Achilles verhaftet und gegen ihn wegen „fortgesetzten absichtlichen Abhörens“ von „Auslandssendern“ ermittelt.

Der Grund: Er versuchte, über das Abhören deutschsprachiger Nachrichten des Moskauer Senders „Freies Deutschland“ Informationen über seinen aus der Wehrmacht desertierten Sohn Leopold zu erhalten. Heinrich Achilles sah – wohl auch, um seine Familie nicht weiter zu gefährden – keinen anderen Ausweg als den Freitod.

Am 23. Juli 1943 erhängte sich der verdiente ehemalige Oberbürgermeister in der Bodenkammer seiner Wohnung.