Verschärft Stadt Schmölln ihr Sicherheitskonzept für Silvester?

Am Neujahrstag 2023 wird der angerichtete Schaden aus der Silvesternacht vollends sichtbar. Die öffentliche Toilette für Damen am Bahnhof Schmölln ist innen total demoliert.

Schmölln Öffentliche Toilette gesprengt, Personenaufzüge demoliert: Nach diesen Erfahrungen feiert Schmölln nun so ins neue Jahr.

So endete die Silvesternacht vor einem Jahr für die Stadt Schmölln.

Welche Konsequenzen die Stadt Schmölln daraus gezogen hat.

Wie sich die Stützpunktfeuerwehr Schmölln auf den Jahreswechsel vorbereitet.

Eine Party ins Jahr 2023 geriet wohl aus dem Ruder und wurde für die Stadt Schmölln ein teures Vergnügen. Weil die öffentliche Toilette am Schmöllner Bahnhof gesprengt, die Fahrstühle im nahen Fußgängertunnel zwischen Schillerplatz und Mittelstraße demoliert wurden. Summa summarum jeweils 16.000 Euro musste die Stadt Schmölln locker machen, um die Schäden an Toilette und Fahrstühlen beheben zu lassen. Davon zahlte 9.000 Euro die Versicherung, auf dem Rest der Summe blieb die Kommune sitzen.

Verbotszonen kann sich die Stadt Schmölln personell nicht leisten

Ob sich Randale dieser Art in der diesjährigen Silvesternacht wiederholt? „Ich will es nicht hoffen“, sagt Schmöllns Bürgermeister Sven Schrade (SPD). Großartige Sicherheitsvorkehrungen könne eine so kleine Stadt wie Schmölln erfahrungsgemäß nicht treffen. „Verbotszonen für Böller - das gibt es in Schmölln nicht. Denn das setzt voraus, dass diese Bereiche auch kontrolliert werden“, so Schrade. Dieses Personal habe die Stadt Schmölln einfach nicht.

Diese Vorkehrungen trifft die Stadt Schmölln für die Silvesternacht

Extra Sicherheitsmaßnahmen werden für die Nacht zum 1. Januar 2024 in der Stadt Schmölln also nicht getroffen. Indes verzichtet die Kommune nicht ganz auf Vorkehrungen. Die Polizei ist laut Schrade gebeten worden, neuralgische Punkte im Stadtgebiet - wie eben den gesamten Bereich vor dem Bahnhof - in der Silvesternacht enger zu bestreifen. Die öffentlichen Toiletten im Stadtgebiet sind verschlossen worden, die beiden Fahrstühle im Fußgängertunnel außer Betrieb gesetzt. Letztere harren ohnehin einer Wartung, die das Rathaus angesichts des Zeitpunktes gleich ins neue Jahr gelegt habe, so Schrade weiter.

Unverschlossen bleibt indes die Bücherzelle direkt am Bahnhof. Auch sie wurde schon Opfer von Zerstörungswütigen. „Wir lassen sie auf, um nicht einen weiteren Anreiz zu geben, sie aufzubrechen und zu zerlegen“, erklärt das Stadtoberhaupt die Vorgehensweise. „Wir setzen nach wie vor auf die Vernunft der Leute“, sagt Schrade. So wie Stadtbrandmeister Mirko Kolz auch.

Das sagt der Stadtbrandmeister zum Umgang mit Böllern

Für die bevorstehende Silvesternacht sieht er die Stützpunktwehr der Stadt Schmölln sowie die freiwilligen Wehren in den umliegenden Ortsteilen gut aufgestellt. Auch ohne besondere Vorkehrungen treffen zu müssen. „Wie in jedem Jahr halten sich genügend Kameraden in der unmittelbaren Region auf, sodass sie im Ernstfall schnell an Ort und Stelle sein können“, sagt er. „Wir sehen der Silvesternacht also sehr entspannt entgegen und gehen davon aus, dass alle vernünftig bleiben.“ Zum Umgang mit Böllern sagt er nur so viel: „Nur im Freien zünden, nicht auf Menschen damit zielen oder Böller in Menschenansammlungen werfen. Das sollte jedem klar sein.“ Er selbst freut sich auf die Silvesternacht und hält nichts von Verbotszonen für die traditionelle Knallerei. „Ein bisschen Feuerwerk muss schon sein“, findet er.