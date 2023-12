Viel Herzblut: Tanzstück von Katerina Vlasova in Altenburg

Die Altenburger Künstlerin Katerina Vlasova tritt an drei Terminen in Altenburg mit ihrem eigenem Stück auf.

Altenburg An drei Terminen im Dezember zeigt Katerina Vlasova in Altenburg ihre selbst entwickelte Produktion, auf die sie sehr stolz ist.

Eine begabte Altenburger Künstlerin stellt sich vor

„Mein Name ist Katerina Vlasova, ich lebe in Altenburg und bin eine freischaffende Tänzerin und Choreografin. Im Dezember zeige ich in Altenburg meine neue Produktion ‘Der Krieg, der mir nicht gehörte und doch ganz meiner war.´ In dieser Arbeit beschäftige ich mich mit dem Thema, wie sich die Kriege in den Heimatländern auf die Menschen auswirken, die ihre Heimat schon vor langer Zeit verlassen haben. Insbesondere geht es natürlich um meine eigenen Empfindungen und Gedanken zu dem Krieg in der Ukraine, dem Land, das ich meine Heimat nenne“, lässt die Künstlerin einen Einblick in ihre Gedankenwelt zu.

Ein Bild aus der Tanzproduktion Frühlingserwachen (2022) von Katerina Vlasova und Amadeus Pawlica. Foto: De-Da Productions

Weiter berichtet Katerina Vlasova: „Die Frage, die ich mir unter anderem stellte, als ich das Stück entwickelte, war: Wie wirken sich die Kriege in Heimatländern auf die Menschen aus, die es schon vor langer Zeit verlassen haben? Es sind nicht nur die Sorgen um die geliebten Menschen, die dort noch leben und in Gefahr sind – es ist ein ganz universelles Gefühl der Betroffenheit. Aber gibt es Gefahr und Leiden auf Distanz wirklich, oder was sind es für Prozesse, durch die wir in solchen Zeiten gehen? Welche Gefühle sind es genau, die diesen Zustand der Machtlosigkeit so unerträglich machen? Fühlen wir uns den Menschen dort vor Ort schuldig, weil wir uns weit weg und in Sicherheit befinden oder ist der Krieg in unserer Heimat der letzte Tropfen, der das Glas mit Weltschmerz in uns zum Überlaufen bringt? Und ist es überhaupt möglich, Kriege zu vergleichen?“

Die Zuschauer und Zuschauerinnen erwartet am 15. , 17. und am 20. Dezember ein Tanztheater zum Lachen, Weinen und Hoffen.

Jedes Stück der Altenburger Künstlerin ist total einmalig

Katerina Vlasova kommt ursprünglich aus der Ukraine und kam mit 17 Jahren nach Deutschland, genauer, nach Hannover. In Köln hat sie Tanz studiert und war danach am Theater in Lüneburg, bevor sie nach Altenburg kam. Seit 2015 arbeitet sie freiberuflich und lebt seit acht Jahren in Altenburg. „Ich bin aber natürlich sehr viel unterwegs.“, berichtet die Künstlerin, die unter anderem auch choreografiert.

Es ist nicht das erste Stück der Tänzerin aus Altenburg, welches sie selbst entwickelt, aber sie ist vor jedem Stück trotzdem noch aufgeregt. „Jedes Stück ist immer total einmalig. Man kümmert sich ja vorher auch um alles, sei es das Licht, die Plakate oder der Bühnenaufbau. Und natürlich möchte man, dass es etwas mit dem Publikum macht. Manchmal herrscht dann nach einem Auftritt Stille, weil die Menschen in sich gehen und man weiß gar nicht, wie sie das Stück fanden“, sagt Vlasova. In ihr arbeitet es die ganze Zeit und so wird auch hier und da noch einmal etwas abgeändert. „Aber in zwei Wochen sollte das Stück dann wirklich final stehen.“, lacht sie.

Zunächst drei Termine des Tanzstückes in Altenburg geplant

Das Stück „Der Krieg, der mir nicht gehörte und doch ganz meiner war“, spielt die Künstlerin Katerina Vlasova am Freitag, dem 15. Dezember, um 19 Uhr, am Sonntag, dem 17. Dezember, um 18 Uhr und am Mittwoch, dem 20. Dezember, um 19 Uhr im Integrativen Zentrum Futura e.V. in der Wallstraße 28 in Altenburg. Der Eintritt ist frei.