Viele Autos, hohe Kosten: Das ändert sich für den Weihnachtsmarkt Ponitz

Der Ponitzer Weihnachtsmarkt gehört zu den beliebtesten in der Region. Weshalb der Ort Jahr für Jahr am zweiten Adventswochenende unter eine Blechlawine gerät.

Ponitz Für den beliebten Weihnachtsmarkt im Altenburger Land stehen gravierende Änderungen an. Worauf man sich einstellen muss.

Parkplatzsituation ist Ponitzer Manko - und diese Idee die Lösung.

Mehr Werbung für dieses günstige ÖPNV-Angebot.

Die Änderungen plant die Gemeinde Ponitz bei der Finanzierung.

Nach dem Weihnachtsmarkt ist vor dem Weihnachtsmarkt - jedenfalls in Ponitz. Nachdem am zweiten Adventwochenende erneut Tausende Gäste aus nah und fern den Weihnachtsmarkt in Ponitz besucht hatten, macht sich die Gemeinde um Bürgermeister Marcel Greunke (CDU) ab Januar daran, den zweiten Advent 2024 zu planen. Fest steht: Es wird Veränderungen geben.

Ponitzer Parkplatzproblem soll endlich gelöst werden

Vor allem das Parkplatzproblem will die Gemeinde Ponitz lösen. Denn Jahr für Jahr am zweiten Wochenende im Dezember stößt der gesamte Ort nicht nur an seine Kapazitätsgrenzen in dieser Hinsicht, sondern wird weit darüber hinaus getrieben. „Ich weiß, die Parkplatzsituation ist tatsächlich unser Manko“, räumt Marcel Greunke ein. Man tue zwar alles, um stets ein Verkehrschaos im Ort zu verhindern. Aber so recht gelingt das angesichts der Beliebtheit des Ponitzer Weihnachtsmarktes inzwischen nur noch schwer.

Bislang lassen wir uns als Gemeinde den Weihnachtsmarkt ordentlich etwas kosten und stemmen die Finanzen allein. 10.000 Euro waren es in diesem Jahr. Der Ponitzer Bürgermeister Marcel Greunke (CDU)

Probelauf für Shuttle-Service glückte bereits im Juni 2023

Weshalb im kommenden Jahr ein Shuttle-Service eingerichtet wird, der die Weihnachtsmarkt-Besucher zwischen Gewerbegebiet Guteborn an der B 93 und Ponitzer Schlosshof hin- und herfährt. „In diesem Jahr haben wir das leider nicht mehr geschafft. Aber für 2024 steht das ganz oben auf unserer Prioritätenliste“, versichert der Bürgermeister. Zumal die Gemeinde im Altenburger Land einen Probelauf dieses Transportmodells bereits erfolgreich absolvierte. Zur großen Antenne-Thüringen-Party im Juni mit Tim Bendzko als Stargast und ebenfalls Tausenden Gästen funktionierte der Shuttle-Service zwischen Guteborn und Ponitz reibungslos.

Mehr Werbung für S-Bahn-Linie Halle - Zwickau

Noch mehr Werbung will die Kommune zudem für den Haltepunkt Ponitz der S-Bahnlinie Halle - Zwickau machen. Schon zum Weihnachtsmarkt 2023 warb das Gemeindeoberhaupt öffentlich und eindringlich dafür, diesen Anschluss des öffentlichen Nahverkehrs zu nutzen. Zum einen, um noch unbeschwerter auf dem Weihnachtsmarkt zu verweilen. Zum anderen, um Autoverkehr aus dem Ort herauszuhalten.

Kosten für Weihnachtsmarkt schultert Gemeinde bis dato allein

Und noch etwas soll beim Ponitzer Weihnachtsmarkt 2024 anders werden, was vor allem die rund 60 Händler und Gewerbetreibende betrifft, die dort Jahr für Jahr ihre Waren feilbieten. Erstmals 2024 sollen sie Standgebühren zahlen und sich an den Stromkosten für den Zwei-Tages-Markt im Herzen des Dorfes beteiligen.

Über entsprechende Änderungen will der Gemeinderat laut Bürgermeister Greunke in diesem Jahr befinden. Grund dafür sind die steigenden Kosten für Organisation und Weihnachtsmarktbetrieb, die die Gemeinde Ponitz bis dato allein schultert. Seit der Neukonzeption 2012 ist die Teilnahme am vorweihnachtlichen Spektakel für Händler und Gewerbetreibende nämlich kostenfrei. Nach der Corona-Pandemie, die vielen Menschen Einnahmeverluste bescherte, wollten die Ponitzer dann auch nicht gleich die Kostenschraube anziehen, wie Marcel Greunke sagt. Dafür zahlt die Gemeinde selbst und lässt sich ihren Weihnachtsmarkt ordentlich etwas kosten - in diesem Jahr 10.000 Euro.