Vom Verschwinden der Bäume im Altenburger Land

Blick auf die tausendjährige Eiche in Nöbdenitz, eines der bekanntesten Naturdenkmale im Altenburger Land.

Niederarnsdorf. Fliegender Salon zum Thema: „Geschichten von Bäumen im Kreislauf von Natur und Kultur“ im Kunsthof Niederarnsdorf.

Der Kunsthof Niederarnsdorf freut sich, am Sonntag, 27. August, um 15 Uhr Gastgeber des Fliegenden Salons zum Thema „Geschichten von Bäumen im Kreislauf von Natur und Kultur“ zu sein.

Ziel ist es, das Thema des Baumverschwindens, die Auswirkungen des Klimawandels sowie Möglichkeiten der Renaturierung und Aufforstung zu behandeln.

Man muss kein Baum-Profi sein, um mitzumachen

Der Fliegende Salon bringt in Kooperation mit dem Kunsthof Niederarnsdorf Menschen zusammen, die ihre lokalen Kenntnisse und Überlieferungen in Form von Erzählungen und Erfahrungsberichten teilen möchten. Dabei spielt es keine Rolle, ob diese beruflich mit dem Lebenszyklus von Bäumen zu tun haben, oder ob sie private Erfahrungen und Beobachtungen aus ihrem Garten oder der näheren Umgebung ihres Dorfes einbringen.

Der Kunsthof Niederarnsdorf sucht nach Interessierten, die sich als Erzähler mit eigenen Erlebnissen über Bäume, Experte oder mit der Übernahme einer Baumpatenschaft an diesem Tag engagieren und einbringen möchten.

Baumvorkommen auf Begehung entdecken

Der Austausch zu Waldbäumen und den aktuellen Bedrohungen ihres Bestehens über die Chancen neuer Baumarten und veränderter Forstwirtschaft bis hin zu Baumsolitären, Baumdenkmälern, Streuobstwiesen und Baumalleen an Landstraßen, oder Stadtbäumen auf Brachflächen findet in einer von Robert Herrmann moderierten Runde statt. Auf den Erzählsalon folgt eine Begehung zwischen Niederarnsdorf und Ziegelheim für eine Bestandsaufnahme des Baumvorkommens in der Region.

Experten begleiten die Begehung und beraten bei Plänen für weitere Maßnahmen wie Neuanpflanzungen und Renaturierung, die für Oktober in einer Folgeveranstaltung geplant sind. Zudem werden Baumpatenschaften für die Pflege der neu anzupflanzenden Bäume vergeben.

Die Bildung eines Organisationsteams steht ebenfalls an, um die Folgeveranstaltungen und die Pflanzaktion im Oktober vorzubereiten und offiziell genehmigen zu lassen, heißt es.

Aus der ersten Veranstaltung sollen dann langfristig weitere Initiativen entstehen, die sich in anderen Regionen des Altenburger Landes engagieren.

Programm des Fliegenden Salons am Sonntag

15 Uhr: Begrüßung und Einführung ins Thema

15.30 Uhr: Erzählsalon „Geschichten von Bäumen“ bei Kaffee und Kuchen

17 Uhr: Geführter Spaziergang mit Anja Saager von Niederarnsdorf nach Ziegelheim zur Vorbereitung einer Baumpflanzaktion und Vergabe von Baumpatenschaften

18 Uhr: Ausklang auf dem Hof von Initiator Jörg Winter in Ziegelheim

Das Projekt „Der fliegende Salon – Kulturaustausch im Altenburger Land“ wird gefördert in Trafo – Modelle für Kultur im Wandel, einer Initiative der Kulturstiftung des Bundes, sowie durch die Thüringer Staatskanzlei.

Interessierte, die ihre Geschichten im Erzählsalon teilen oder an der Begehung teilnehmen möchten oder eine Baumpatenschaft übernehmen wollen, werden gebeten, sich beim Kunsthof Niederarnsdorf anzumelden. E-Mail: kontakt@kunsthof-niederarnsdorf.org, Ansprechpartnerin: Cordula Günther (Tel.: 01 76 / 62 09 83 45) sowie Louise Walleneit (Tel.: 01 79 / 4 76 41 46)