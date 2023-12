Dieselklau in Schmölln - Polizei sucht Zeugen.

Kurz gemeldet Von Dieselklau in Schmölln bis Terminabsagen im Landratsamt

Schmölln/Altenburg Zwischen den Jahren kommt nochmal richtig Bewegung ins Altenburger Land. Und das hört mit dem Neujahrstag auch nicht auf.

Dieselklau am Schmöllner Brauereiteich – Polizei sucht Zeugen

Bis dato unbekannte Täter beschädigten am Mittwoch zwischen 6.30 und 12 Uhr einen Skoda und stahlen Diesel aus dem Tank. Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz am Schmöllner Brauereiteich abgestellt. Die Altenburger Polizei sucht nun Zeugen, die Verdächtiges in dem Tatzeitraum beobachtet haben: Telefon (03447) 4710.

Kellerfenster eines Schmöllner Hauses demoliert – Polizei ermittelt

Unbekannte Täter schlugen zwischen dem 23. und 27. Dezember die Kellerfenster eines Mehrfamilienhauses in Schmölln ein. Konkret handelt es sich um ein Haus in der Gößnitzer Straße, Ecke Pforte. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Altenburger Versorger betreibt ab 1. Januar Erdgasnetz in der Stadt Schmölln

Ab 1. Januar 2024 wird der Betrieb des Erdgasnetzes in der Stadt Schmölln durch die Energie- und Wasserversorgung Altenburg GmbH (Ewa) wahrgenommen. Wie das Unternehmen mitteilt, werden ab dem Zeitpunkt der Netzübergabe per 1. Januar 2024 alle Rechte und Pflichten, welche ursächlich mit dem Betrieb des Erdgasnetzes zusammenhängen, von der TEN Thüringer Energienetze auf die Ewa übertragen. Alle bestehenden Erdgaslieferverträge bleiben durch den Netzbetreiberwechsel unberührt. Abnehmer wenden sich ab diesem Zeitpunkt bei Störungen an folgende Telefonnummer: 03447/8660.

Führerscheinstelle in Altenburg zu – Termine fallen aus

Die Führerscheinstelle des Landratsamtes in Altenburg ist aktuell nicht besetzt. Grund dafür ist die Grippe- und Erkältungswelle, die laut Kreisbehörde zu personellen Engpässen führt. Vereinbarte Termine können nicht wahrgenommen werden.

In 80 Sprachen um die Welt mit Altenburger Museumschef Roland Krischke

Unter dem Motto „In 80 Sprachen um die Welt“ widmet sich Roland Krischke, Direktor der Altenburger Museen, in seinem Neujahrsvortrag am 1. Januar, 14 Uhr, im Lindenau-Museum in der Kunstgasse 1 dem Leben und Wirken des Sprachforschers Hans Conon von der Gabelentz. Der war nicht nur ein wichtiger Politiker des Herzogtums Sachsen-Altenburg sowie ein Patenkind Bernhard August von Lindenaus war, sondern vor allem ein Sprachgenie. Dessen wissenschaftliche Forschungsarbeit erstreckte sich auf über 80 Sprachen.

Entsorgungstermine 2024 fürs Altenburger Land gibts auch über die Abfall-App

Aktuell wird der Entsorgungskalender 2024 für das Altenburger Land an alle Haushalte im Landkreis verteilt. Die Entsorgungstermine für den Landkreis Altenburger Land und die Termine des Schadstoffmobils sind zudem über die Abfall-App abrufbar. Neben nützlichen Informationen zur Abfallbeseitigung finden Interessierte unter anderem die Öffnungszeiten und Standorte der Recyclinghöfe, einen Formularservice sowie eine einstellbare Erinnerungsfunktion. Zu finden ist die App unter „Altenburg Abfall-App“ im Google-Play-Store für Android-Nutzer und im App Store für IOS-Nutzer. Alternativ dazu kann auch der abgebildete QR-Code mit dem Handy eingescannt werden.