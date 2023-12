Wahl: Altenburgerin nominiert als „Thüringerin des Jahres“

Altenburg Am 16. Dezember wird eine Thüringerin oder ein Thüringer des Jahres ausgezeichnet. Welche Altenburgerin jetzt zur Wahl steht.

Am 16. Dezember wird zum 30. Mal eine Thüringerin oder ein Thüringer des Jahres ausgezeichnet. Seit 15 Jahren kooperieren die Thüringer Ehrenamtsstiftung und der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) Thüringen im Rahmen der Aktion und zeichnen in jedem Monat einen ehrenamtlich engagierten Menschen aus. Ab sofort kann auf mdr-thüringen.de oder telefonisch für die Preisträger des Jahres abgestimmt werden.

Hohes Preisgeld für die Gewinner oder Gewinnerinnen

Zur Wahl stehen insgesamt elf Menschen, die in diesem Jahr als „Thüringer des Monats“ oder „Thüringerin des Monats“ geehrt wurden, weil sie in ehrenamtlicher Arbeit Außergewöhnliches geleistet oder sich in besonderer Weise eingesetzt haben. Mit der Teilnahme an der Abstimmung kann dazu beitragen werden, dass das ehrenamtliche Engagement der Kandidatinnen und Kandidaten weiter unterstützt wird: Die drei Erstplatzierten des Votings bekommen 2000 Euro, 1500 Euro und 1000 Euro von der Thüringer Ehrenamtsstiftung zugunsten der Organisationen, Initiativen oder Vereine, in denen sie sich engagieren.

Bis zum 16. Dezember, 14 Uhr, läuft die Abstimmung auf www.mdr-thüringen.de. Auch telefonisch kann man teilnehmen. In diesem Jahr stehen nur elf Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl, weil der im August ausgezeichnete Rainer Hohberg von der Jury nicht für das Voting zugelassen wurde.

Für Patricia Rauschenbach aus Altenburg telefonisch abstimmen unter Telefon: 0137 / 100 11 10

Zur Wahl steht unter anderem Patricia Rauschenbach aus Altenburg. Die 22-Jährige engagiert sich schon von Kindesbeinen an für das Tierheim in Altenburg. Angefangen hat sie als siebenjähriges Kind mit ihren Eltern zusammen als Gassigängerin. Seitdem ist sie für die Tiere ehrenamtlich tätig und auch neben ihrer Ausbildung kümmert sie sich fast täglich um alle Hunde. Patricia wird von den Mitarbeitenden und anderen Ehrenamtlichen als große Bereicherung im Team sehr geschätzt. „Es fühlt sich fast gruselig für mich an, für die ‚Thüringerin des Jahres‘ nominiert zu sein. Ich bin eigentlich kein Mensch, der gerne im Mittelpunkt steht. Schon, als ich ‚Thüringerin des Monats‘ geworden bin, gab es ja schon eine riesige Aufmerksamkeit“, so Patricia Rauschenbach zwei Tage vor der Siegerehrung. „Jetzt bin ich ja aber schon ‚Thüringerin des Monats‘ gewesen und möchte natürlich jetzt auch gewinnen. Wobei es natürlich alle verdient haben. Deshalb muss der Sieg für mich nicht unbedingt sein. Dennoch würde ja alles dem Tierheim zugute kommen.“

Bald wohnt ein Tier aus dem Altenburger Tierheim bei der Kandidatin

Der große Traum der Tierfreundin ist ein eigener Hund. Diesen wollte sie sich immer erfüllen, sobald sie ihre Ausbildung abgeschlossen hat und in ihrer eigenen Wohnung lebt. „Das ist nächstes Jahr dann der Fall. Ich habe mir auch meinen Hund schon ausgesucht.“ Natürlich war bei der Entscheidung klar, dass es ein Hund aus dem Altenburger Tierheim sein würde. Für ihr außergewöhn­liches Engagement wurde Patricia Rauschenbach bereits als „Thüringerin des Monats“ im Oktober ausgezeichnet (OTZ berichtete).

Tierheim Altenburg baut neues Katzenhaus

„Wenn ich gewinnen würde, dann könnte das Tierheim das Geld natürlich gut gebrauchen. Zum Beispiel wird das Katzenhaus gerade neu gebaut. Ich habe allen Bescheid gesagt, dass sie für mich anrufen sollen. Auch natürlich allen aus dem Tierheim.“

Zur Siegerehrung am Samstag nimmt Patricia Rauschenbach dann eine gute Freundin mit, denn es ist nur eine Begleitperson erlaubt. „Das finde ich ein bisschen schade, denn sonst hätte ich vielleicht noch jemanden aus dem Tierheim mitgenommen. Meine Eltern kommen aber trotzdem.“

Wichtig ist der Hundeliebhaberin, zu betonen, dass momentan acht Hunde noch ein Zuhause suchen. „Luna zum Beispiel ist kein Anfängerhund, aber ganz toll. Sie beschützt ihre Menschen und ist sehr wachsam. Das ist nicht für alle etwas, da sie auch sehr energiegeladen ist. Aber sie ist ein ganz lieber und treuer Hund.“