Wann kommt das Friedenslicht in die Stadt Schmölln?

Astrid Geisler aus Neustadt an der Orla und Marcus Schwarzer aus Wernburg bei Pößneck brachten am 23. Dezember 2022 das Friedenslicht nach Schmölln.

Die letzten Türchen öffnen sich und das Friedenslicht kommt nach Schmölln

Am Donnerstag, 21. Dezember, öffnet sich um 18 Uhr das 21. Türchen des Lebendigen Adventskalenders Schmölln in der Musikschule am Brauereiteich. Am Freitag, 18 Uhr, geht im Friseursalon extrem stylish & schön in der Gößnitzer Straße 35 das 22. Türchen auf. Hinter dem 23. Türchen des Lebendigen Adventskalenders verbirgt sich das Friedenslicht, das am Samstag, 18 Uhr am Schmöllner Marktbrunnen ankommt. Türchen am 24. Dezember sind die Stadtkirche „St. Nicolai“, die Katholische Kirche sowie die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde mit ihren jeweiligen Gottesdiensten.

Was in der Gemeinde Nobitz geschlossen bleibt zwischen den Jahren

Die Gemeindeverwaltung in Nobitz, Saara und Langenleuba-Niederhain, die Kindertagesstätten sowie die Bibliotheken in der Gemeinde Nobitz bleiben in der Zeit vom 27. bis zum 29. Dezember geschlossen.

Traditioneller Jahresausklang in der Flugwelt Nobitz

Alle Jahre wieder - dieser Spruch gilt auch in der Flugwelt Nobitz, dem einzigen Luftfahrtmuseum in Thüringen. Am Donnerstag, 28. Dezember ist es wieder so weit: Von 10 bis 17 Uhr ist die Ausstellung zum traditionellen Jahresausklang geöffnet. Die beiden Großflugzeuge können natürlich von innen besichtigt werden. Glühwein und Bratwurst vom Grill runden das Ganze ab.

Schmöllner Judokas bei besonderem Training in Jena dabei

102 Judokas aus allen Teilen von Thüringen trafen sich in Jena zum 2. Ostthüringen-Randori. Geprägt war diese 90-minütige Trainingseinheit von einer hohen Intensität. Es wurden Techniken geübt und später im Randori (Übungskampf) angewandt. Motiviert hat jeder sein Bestes gegeben. Auch die 13 Schmöllner Judokas schlugen sich wacker in dem großen Trainingsumfeld.