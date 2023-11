Warum eine Kirche im Altenburger Land dringend Hilfe braucht

Grünberg (Ponitz) An der Kirche wurden bereits einige Dinge saniert. Doch nun braucht die Gemeinde 45.000 Euro, um die prachtvolle Orgel zu retten. Wie das gelingen soll.

Wenn man die kleine Kirche in Grünberg besucht, merkt man direkt, wie liebevoll sich um das Gebäude gekümmert wird. „Wir sind sehr stolz und glücklich, dass wir schon so weit gekommen sind mit unserer Kirche. Seit vielen Jahren wird sie schon restauriert“, weiß Sonja Klein vom Kirchenvorstand der Trinitatisgemeinde Crimmitschau. „Letztes Jahr haben wir erst den Turm und das Schiff der Kirche neu gemacht.“

Kirche im Altenburger Land: Die Orgel ist die letzte große Baustelle

Laut Sonja Klein ist nun die letzte große Baustelle in der Grünberger Kirche die Orgel, bei der es sich genauer um eine Trampeli-Orgel handelt. „Wir haben Anfang der 2000er Jahre nur ein Manual erneuert, dann war leider kein Geld mehr da. Jetzt möchten wir gern im nächsten Jahr das zweite Manual erneuern“, so Klein. Die meisten Orgeln sind mit ein bis drei Manualen ausgestattet, Großorgeln mit vier bis sechs Manualen.

Die Trampeli-Orgel in Grünberg (Ponitz) soll im nächsten Jahr saniert werden. Foto: Kathleen Niendorf / Kathleen Niendorf/ OTZ

Altenburger Land: Kirchen-Gemeinde steuert Geld bei

Für die Orgelsanierung gibt die Gemeinde einiges an Geld dazu. „Wir sind da wirklich sehr dankbar und sind sehr stolz auf diese enge Zusammenarbeit. Wir haben auch schon alle möglichen Anträge gestellt, zum Beispiel beim Denkmalsamt. Aber wer weiß, ob wir da überhaupt etwas bekommen. Deshalb sind wir dringend auf Spenden angewiesen“, so die Kirchenkümmerin.

Die Trampeli-Orgel in Grünberg ist dennoch spielbar. Wenn die Töne erklingen, liegt das meistens an Silke Schnabel oder an Samuel Werner, wenn der Kantor Maximilian Beutner einmal nicht kann. „Unser Kantor hat die ganze Sanierung mit auf den Weg gebracht. Beim ersten Mal ist diese ja sogar noch abgelehnt worden“, informiert Sonja Klein.

„Adventskonzert im Kerzenschein“ und Krippenspiel in der Grünberger Kirche

Wer die Grünberger Orgel hören möchte, kann zu den Gottesdiensten erscheinen oder zu den zahlreichen Konzerten. So findet beispielsweise am Samstag, dem 16. Dezember, um 16 Uhr ein „Adventskonzert im Kerzenschein“ statt, zu dem Sonja Klein alle Interessierten herzlich einlädt. „Bei uns ist immer etwas los. Wir proben auch gerade für das Krippenspiel.“

Flyer liegen in Grünberger Kirche aus, mit Bitte um Spenden

In der Kirche selbst liegen zudem Flyer aus, mit der Überschrift „Die Grünberger Orgel braucht Ihre Hilfe“. Hier wird den Besuchern und Besucherinnen für die Spendenbereitschaft gedankt und das Projekt Orgelsanierung genauer erklärt. So heißt es unter anderem: „Im Jahre 1791 wurde in Grünberg eine neue Orgel vom Orgelbaumeister Trampeli aus Adorf im Vogtland eingebaut. Viele Teile davon sind heute noch in der Orgel vorhanden. 1908 wurde sie von Orgelbauer Hegermann aus Altenburg mit einem zweiten Manual erweitert... Leider ist das Instrument während der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts genau wie die Kirche fast zur Ruine verkommen... Da bisher nur ein Manual erneuert wurde, kann man nur „die halbe Orgel“ hören... Auf die Gemeinde käme mit dem Orgelbauprojekt eine Investition von rund 45.000 Euro zu... Der Kirchenvorstand hat sich darauf verständigt, das Projekt anzugehen, bevor es zu weiteren Preissteigerungen kommt.“

Wer spenden möchte, kann das an folgende Bankverbindung:

Trinitatiskirchgemeinde Crimmitschau-Nord

IBAN: DE92 8709 6214 0321 0257 73

Verwendungszweck: Orgel Grünberg