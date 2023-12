Warum wir unsere Wohnungen so schön schmücken

Schmölln Schmöllns Pfarrer Thomas Eisner über die vor uns liegende Adventszeit und Mutmach-Geschichten, die aktuell jeder gebrauchen kann

Siehe, dein König kommt zu dir. Jakob reibt sich die Augen. Was, ein König kommt zu mir? Das gibt es doch gar nicht? Wieso kommt er denn gerade zu mir? Bin ich was Besonderes?Ja, du bist etwas Besonderes, antworten die Großeltern. Am Wochenende ist Jakob auf Besuch bei seinen Großeltern. Die Vorbereitungen auf den 1. Advent laufen auf Hochtouren. Die Wohnung und das Haus werden geschmückt. Überall werden Lichter aufgestellt. Und draußen wird der große Herrnhuter Adventsstern aufgehängt, damit es licht und hell vor dem Haus ist.

Thomas Eisner ist Pfarrer der Evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde in Schmölln. Foto: Philipp Brendel / Funkemediengruppe Thüringen

Warum schmücken wir unsere Wohnungen so schön, fragt der 4-jährige Enkel. Nach dem Abendessen nehmen sich die Großeltern Zeit und erzählen Jakob die Geschichten zum Advent. Morgen, am 1. Advent, zünden wir die erste Kerze an unserem Adventskranz an. Jakob zählt, vier sind es insgesamt. Solange muss er noch auf das Weihnachtsfest warten.

Die Kerzen auf dem Adventskranz stimmen uns ein auf das große Fest und sie stellen uns vor Augen, unser Herr Jesus Christus kommt. So wie die Kerze das Dunkel um uns erhellt, so erhellt unser Herr Jesus all das Dunkel um uns und in uns. Die brennende Kerze ist Hinweis auf Jesus. Als Jesus in die Hauptstadt Jerusalem einzieht, wird er wie ein König gefeiert. Die Menschen jubeln ihm zu. Sie freuen sich und erwarten von ihm Hilfe und Rettung.

Jesus reitet aber nicht wie alle Könige auf einem prächtig geschmückten Pferd, sondern auf einem Esel. Der Esel ist das Lasttier der einfachen Menschen. Jesus zieht auch nicht zum Königspalast und wohnt dort. Sondern Jesus geht in den Tempel und erzählt den Menschen von Gottes Liebe. Jesus wendet sich allen Menschen zu. Da sind Kinder, Handwerker, Kranke und alte Menschen dabei. Jeden spricht er an. Und die Angesprochenen erfahren Hoffnung und Mut durch seine Worte.

Die vor uns liegende Adventszeit bietet Gelegenheit, Kindern und Enkeln die gute Nachricht vom Kommen des Retters und Heilandes zu erzählen. Angesichts der Schrecken und des Grauens um uns brauchen unsere Kinder wie wir Erwachsenen Mutmach-Geschichten. Dadurch haben wir Worte und Bilder der Hoffnung in unserem Herzen, die Kraft schenken, den Ängsten und Schrecken um uns zu begegnen und zu widerstehen.