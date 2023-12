Meldungssammler Was zur Zeit wichtig ist in der Region Altenburger Land

Schmölln, Altenburg, Nöbdenitz Momentan stehen in der Region viele Termine an. Was Leser und Leserinnen in diesen Tagen auf keinen Fall verpassen sollten.

Lebendiger Adventskalender Schmölln

Folgende Adventskalendertürchen werden in den nächsten Tagen geöffnet:

Montag, 4. Dezember 18 Uhr Reiseservice Henkel, Markt 26

Dienstag, 5. Dezember 18 Uhr Regelschule Am Eichberg, Rudolf-Seyfarth-Str. 21

Mittwoch, 6. Dezember 18 Uhr Stadtkirche St. Nicolai am Markt

Schmöllner Stadtgutschein erhältlich

Seit dem 6. Dezember 2022 ist der Schmöllner Stadtgutschein im Bürgerservice am Amtsplatz erhältlich. Er kann in mittlerweile 30 Geschäften und Einrichtungen eingelöst werden. Der Gutscheinwert ist dabei im Rahmen von 10, 25 und 50 Euro frei wählbar. „Der Gutschein ist eine tolle Alternative für diejenigen, die etwas Regionales zu Weihnachten schenken möchten, sich aber nicht so richtig entscheiden können“, deutet Bürgermeister Sven Schrade (SPD) auf die Nützlichkeit des Angebotes hin.

Bereits im vergangenen Jahr wurde der Gutschein zur Adventszeit sehr oft im Bürgerservice angefragt. Und auch jetzt, kurz vor dem ersten Advent, ist eine höhere Nachfrage spürbar, berichten die Kolleginnen aus dem Bürgerservice. Wer Gutscheine für das Fest erwerben möchte, kann dies im Bürgerservice am Amtsplatz bis zum 19. Dezember tun. Auf der Webseite www.stadtgutschein-schmoelln.de sind zudem alle teilnehmenden Geschäfte aufgelistet – so kann hier bereits nachgesehen werden, wo es sich lohnt, den Gutschein einzulösen.

Adventskaffee in Nöbdenitz

Der Ortsverschönerungsverein Nöbdenitz e.V. führt am kommenden Sonntag, dem 10. Dezember, in der Zeit von 14 Uhr bis gegen 17 Uhr eine Veranstaltung mit der Bezeichnung „Advents-Kaffee“ durch. Die Veranstaltung findet im Sportlerheim in Nöbdenitz statt. Eingeladen sind alle Nöbdenitzer und die Bewohner der umliegenden Orte, die früher zur Gemeinde Nöbdenitz gehörten (Lohma, Untschen, Burkersdorf und Zagkwitz). Ein Eintrittspreis wird nicht erhoben.

Flack-Straße in Altenburg wird erneuert

Die Erneuerung der Siegfried-Flack-Straße in Altenburg-Nord hat begonnen. Die Arbeiten betreffen einen etwa 270 Meter langen Fahrbahn-Abschnitt und beinhalten den Kreuzungsbereich zur Albert-Levy-Straße sowie den Bereich der Bushaltestellen. Nach dem Fräsen werden eine neue Binder- und eine neue Deckschicht eingebaut. Die Bereiche der Bushaltestellen werden mit einem besonderen Verfahren asphaltiert, sodass sie über eine noch höhere Druckfestigkeit verfügen.

Die Fahrbahnerneuerung wird dem aktuellen Zeitplan zufolge vor Weihnachten abgeschlossen. Die Kosten summieren sich voraussichtlich auf circa 150.000 Euro.

Im nächsten Jahr ist die Erneuerung eines weiteren Abschnitts der Siegfried-Flack-Straße geplant. Im Laufe der kommenden Jahre soll abschnittsweise der gesamte Busring saniert werden, der weiter über die Albert-Levy-Straße und die Stauffenbergstraße führt.

Erlebnisportal in Altenburg geöffnet

Es spricht sich herum: Im Erlebnisportal am Markt 2, (ehemalige Sparkasse), gibt es viel zu sehen, auch an den Wochenenden. Zu folgenden Zeiten ist das Portal neben dem Rathaus geöffnet: Montag, Mittwoch und Freitag von 10 bis 18 Uhr, Sonnabend und Sonntag von 10 bis 14 Uhr. Besucherinnen und Besucher können sich analog und digital über Sehenswürdigkeiten Altenburgs, des Altenburger Landes und des Freistaates Thüringen informieren, der Eintritt ist frei.