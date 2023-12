Altenburg Wann das Altenburger Hallenbad an den Feiertagen und zwischen den Jahren geöffnet hat, steht nun fest. An diesen Tagen kann man schwimmen gehen.

Öffnungszeiten Altenburger Hallenbad zwischen den Jahren

Während der diesjährigen Weihnachtsferien hat das Altenburger Hallenbad zu folgenden Zeiten geöffnet:

Bis Donnerstag, den 21. Dezember, gelten die bekannten Öffnungszeiten.

Am Freitag, dem 22. Dezember, hat das Hallenbad von 6 Uhr bis 8 Uhr und 9 Uhr bis 22 Uhr geöffnet.

Am Sonnabend, 23. Dezember, ist es zwischen 6 Uhr und 14 Uhr auf.

Am 24. Dezember, am 25. Dezember und am 26. Dezember bleibt das Hallenbad ganztägig geschlossen.

Von Mittwoch, den 27. Dezember, bis Freitag, den 29. Dezember, öffnet das Bad von 6 Uhr bis 20 Uhr.

Am Sonnabend, dem 30. Dezember, öffnet das Hallenbad in Altenburg von 6 Uhr bis 14 Uhr, am 31. Dezember und am 1. Januar 2024 bleibt das Bad ganztägig geschlossen.

Letzer Einlass ist jeweils eine Stunde vor Schließung der Schwimmhalle.