Weihnachtskonzerte in Treben und Gößnitz geplant

Altenburg Auch in diesem Jahr bereitet das Gößnitzer Kammerorchester Collegium Instrumentale e.V. wieder zwei festliche Weihnachtskonzerte vor.

Auch in diesem Jahr bereitet das Gößnitzer Kammerorchester Collegium Instrumentale e.V. wieder zwei festliche Weihnachtskonzerte vor. Das Ensemble stimmt die Besucher und Besucherinnen mit feierlicher Musik auf die kommende Weihnachtszeit ein.

Im Mittelpunkt steht wieder die traditionelle Weihnachtskantate „Heiligste Nacht nach Lukas unter Verwendung bekannter und weniger bekannter Weihnachtslieder“ von N. Studnitzky. Neben dem Kammerorchester musizieren Yoraa Lee (Dresden) Sopran, Anne Maria Schnabel (Altenburg) Alt, Lars Standke (Altenburg) Tenor, Norbert Ranft (Meerane) Bass und Irina Stark (Continuo-Orgel).

Außerdem erklingt ein Konzert für Violoncello und Orchester des italienischen Großmeisters der vorklassischen und klassischen Epoche Luigi Boccherini. Für dieses Konzert konnte der renommierte Violoncellist Rio Toyoda (Leipzig) gewonnen werden. Die bekannte Streicherserenade von Robert Volkmann rundet das weihnachtliche Programm ab.

Das 1. Konzert findet am Sonnabend, dem 9. Dezember, 17 Uhr, in der Dorfkirche zu Treben, statt. Einen Tag später, am Sonntag, dem 10.12., spielen die Solisten und Musiker des Kammerorchesters um 15 Uhr in der geheizten Stadtkirche „St. Annen“ in Gößnitz.

Der Eintritt ist frei, jedoch freut sich das Orchester über freiwillige Spenden zur Deckung der Unkosten. Alle Freunde der Musik sind zu diesen Weihnachtskonzerten auf das Herzlichste eingeladen. Die Leitung hat Dirigent Robert Klein.