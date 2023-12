Schmölln Ab heute wartet der Schmöllner Weihnachtsmarkt auf zahlreiche Besucher. Mit dabei: ein besonders heimatverbundener Standbetreiber.

Vom 6. Dezember bis zum 10. Dezember bietet der Schmöllner Weihnachtsmarkt den Besuchern und Besucherinnen wieder ein breites Angebot an Speisen, Getränken und Geschenkartikeln.

Bier im Schmöllner Tonkrug

Einer der weihnachtlichen Stände wird der von Kai-Uwe Lenz sein. „Angeboten wird natürlich Glühwein, in rot, weiß und gold. Und natürlich Kinderpunsch, Hot Caipi, Lumumba, Kakao, Tee, Alkoholfreies und auch Bier im Schmöllner Tonkrug. Also, diverse Mixgetränke“, lässt Lenz wissen, der laut eigenen Angaben seit seiner Geburt 1972 in Schmölln lebt und nie weg war. „Mit Schmölln verbinde ich meine Heimat, meine Jugend, unseren Fußballverein und meine Bar. Schmölln ist einfach eine schöne Stadt.“

Kai-Uwe Lenz hat einen Wunsch für das weihnachtliche Verkaufsgeschäft: „Zufriedene Kunden und natürlich gute Umsätze“, lacht er. Eine Einschränkung gibt es in diesem Jahr jedoch: „Leider können wir dieses Jahr nicht unsere original italienische Pizza und den Hot Aperol mit anbieten. Der Grund ist Personalmangel“, informiert der Standbetreiber.

Kai Uwe Lenz mit einer seiner zahlreichen Auszeichnungen. Foto: Privat / privat

Kai-Uwe Lenz ist Mitglied im Schmöllner Fußballverein, aber mittlerweile nur noch als Gastronom. „Bis ins Jahr 1993 habe ich auch selbst aktiv Fußball gespielt, heute nun nicht mehr.“

Im Anschluss an seine Fußballkarriere zog es Lenz auf die Straßen dieser Welt. „Ich bin bis vor zwei Jahren Motorradrennen gefahren, das ist natürlich etwas anderes wie Fußball. Über 1000 Rennen bin ich gefahren und habe ungefähr 400 Pokale im Motorradrennsport geholt“, berichtet Lenz stolz. „Die Gastronomie auf dem Sportplatz habe ich 2014 übernommen.“

Seine Baufirma KUL (steht für Kai-Uwe Lenz) Industriemontagen ist seit 1996 das Hauptgewerbe des Schmöllners. Sein Eigen nennt er die Lenzers Bar in Schmölln und die Spielhalle. „Man darf das gar nicht mehr anders bezeichnen, das hat sich geändert.“

Nebenbei kümmert sich Kai-Uwe Lenz noch um einige andere Projekte, wie den Ronneburger Sportplatz.

Das erste Mal auf dem Schmöllner Weihnachtsmarkt

Jennifer Riediger und Micha Wenke verkaufen auf dem Schmöllner Weihnachtsmarkt Holzarbeiten. Hier sieht man sie beim Aufbau am 5. Dezember. Foto: Kathleen Niendorf / Kathleen Niendorf/ OTZ

Ebenfalls auf dem Schmöllner Weihnachtsmarkt zu finden sein werden Geschenkartikel von „Handmade Jamie Print & Design“. Dahinter stehen Jennifer Riediger und Micha Wenke aus Teichwolframsdorf. „Bei uns gibt es Holzarbeiten zu erwerben, zum Beispiel Lichterbögen, Windlichter und Laternen. Wir sind zum ersten Mal in Schmölln dabei“, so Jennifer Riediger. Immer von 15 Uhr bis 21 Uhr bieten sie ihre Waren an.