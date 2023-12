Weihnachtswort: Pfarrer Wiegand mit der Frage nach Wundern

Schmölln Das offizielle Wort zum Weihnachtsfest 2023 von Pfarrer Dietmar Wiegand. Warum er in diesem Jahr nach dem Wunder der Weihnacht sucht.

Glauben Sie, liebe Leserinnen und Leser, noch an Wunder? Oder anders gefragt: Was wäre für Sie ein Wunder?

Oder noch anders gefragt: Haben Sie wundervolle Erfahrungen machen können?

Schließe, mein Herze, dies selige Wunder fest in deinem Glauben ein!

Lasse dies Wunder, die göttliche Werke, immer zur Stärke deines schwachen Glaubens sein.

Seit der Aufführung des Weihnachtsoratoriums am 3. Advent in der Altenburger Brüderkirche gehen mir Worte und Musik dieser Alt-Arie aus der 3. Kantate des Weihnachtsoratorium nicht mehr aus dem Sinn. Wie Maria hier zu ihrem Herzen spricht, so möchte ich dem Meinigen dies zusingen.

Was hat das Herz in diesem zu Ende gehenden Jahr 2023 nicht wieder und wieder mehr auch an Bildern voller Leid und Tränen abgespeichert, sodass ich mich einmal mehr danach sehne, in das Wunder der Weihnacht einzutauchen!

In allem, was wir hier in Raum und Zeit erleben, in aller Zerbrechlich- und Vergänglichkeit des Lebens im Hier und Jetzt – wir sind und bleiben doch geborgen in einer alle Vernunft übersteigenden göttlichen Wirklichkeit. Und keiner wird und keiner ist vergessen.

Davon singen die Engel, davon erzählen die Hirten, das will Maria im Herzen bewahren. Deswegen werden Menschen von weit her zu dem Kind in der Futterkrippe kommen. Denn dort hat sich der Himmel aufgetan. Denn in dem Kind, im nächtlichen Stall geboren und Jesus („Gott hilft“) genannt, berühren sich Himmel und Erde. Dieses Kind ist der wahre König der Welt.

Vielfältig die Darstellungen, ob auf den Märkten oder in den Kirchen dieser Welt,

ganz schlicht, von Kinderhand gezeichnet, oder auf großen Altarbildern gemalt: „Da liegt es, ihr Kinder, auf Heu und auf Stroh, Maria und Josef betrachten es froh. Die redlichen Hirten knien betend davor, hoch oben schwebt jubelnd der Engelein Chor.“ (3. Strophe des Liedes „Ihr Kinderlein kommet!“). Neben den Liedern der Advents- und Weihnachtszeit versuchen uns Krippenspiele und Krippendarstellungen diese wundervolle Botschaft zu vermitteln.

Entgegen aller (damaliger und heutiger) Erwartung kommt Gott uns in einem verletztlichen Kind nahe. Er liefert sich aus, auch unserer Angst und Not. Er ist ein sym-pathischer, ein mitleidender Gott, und er braucht auch unsere Liebe und unsere Achtsamkeit!

Ein folgenreiches Wunder geschieht da in der „Heiligen Nacht“. -

In einem Gedicht von Kurt Marti heißt es in nur vier Worten:

MENSCH GERNEGROSS, gott gerneklein.

Auch das ist ein Wunder, wenn wir diese Botschaft begreifen (auch in ihren Folgen)

und im Herzen gut bewahren.

Ihnen und Ihren Lieben ein wundervolles, ein trostreiches und frohmachendes Weihnachtsfest

und ein gesegnetes Jahr 2024!