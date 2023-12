An Weihnachten sollte es nicht auf das Materielle ankommen.

Altenburg Gerade an Weihnachten wird Materielles angeschafft und verschenkt, als gäbe es kein Morgen. Dabei ist bereits so viel im Umlauf.

Gerade an Weihnachten ist das Thema aktueller denn je: Man besitzt viel zu viele materielle Dinge, wenn man mal genau darüber nachdenkt, was man eigentlich wirklich braucht. Denn, wer kennt es nicht: Unterm Weihnachtsbaum warten das neueste Telefon, neue Kleidungsstücke oder neue Dekorationsartikel vom Weihnachtsmarkt. Was auch immer es ist, meine ich damit: Es werden ständig neue Dinge verschenkt, gekauft oder sogar online bestellt.

Alles geht schnell schnell und niemand denkt darüber nach, dass genügend bereits im Umlauf ist. Aber gerade im Altenburger Land sind Second Hand Angebote Mangelware. Das Konzept des Tauschens wird wohl auch nicht gerade oft angewendet. Und so wird es immer mehr Materielles in den Haushalten der Region. Es muss nicht jeder komplett nachhaltig leben, aber wenn jeder ein bisschen umdenkt, kann schon viel erreicht werden.