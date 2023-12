Gößnitz Advent als hohe Zeit für besinnlich Romantisches und vor allem für Herausforderndes auf Podien und vor Publikum im Altenburger Land

Was einen festen Platz hat im Gößnitzer Terminkalender.

Was man beim gemeinsamen Spiel in jedem Ton spürt.

Was in Gößnitz besonders trainiert und gefestigt wird.

Der Advent ist alljährlich eine hohe Zeit für die vielfältigsten Konzertangebote. Denn in dieser dunklen Jahreszeit herrscht natürlich ein großes Bedürfnis aller Publikumskreise an einer besinnlich-romantischen Kerzenstunde mit schönen, zu Herzen gehenden Klängen. Jede musische Einrichtung möchte sich da präsentieren.

Gleichbleibend hoher Zuspruch für Gößnitzer Adventsmusik

Die Musikschule Altenburger Land wartet ebenfalls immer mit Konzerten auf. So hat eine Adventsmusik in Gößnitz einen festen Platz im Lehr- und Konzertplan, zumal sie sich immer gleichbleibend guten Zuspruchs erfreut. Der Gößnitzer Musikpädagoge und stellvertretende Schulleiter Holger Runge hatte auch heuer wieder ein vielfältiges Programm zusammengestellt, das sich nicht nur auf einzelne solistische Beiträge der unterschiedlichen Altersstufen der Musikschule beschränkte, sondern mit diversen Liedern zum Advent und zur Weihnacht dem Ganzen einen festlichen Charakter bescherte.

Die kleine Streichergruppe umrahmte unter seiner Leitung das Konzert mit entsprechenden Beiträgen, bei denen man die Freude am gemeinsamen Spiel der kleinen und großen Streicher bei jeder Note und bei jedem Ton spürte. Für die Solisten des Abends stellt es hingegen immer wieder eine Herausforderung dar, sich vor dem Publikum im Gößnitzer Kulturzentrum zu bewähren und möglichst ohne Lampenfieber zu musizieren. Selbst wenn da der eine oder andere Ton einmal daneben geht, so ist es letztendlich das Wichtigste, die Podiumssicherheit zu trainieren und zu befestigen.

Wer besonders herausragte und wer eine Premiere feierte

Zu den herausragenden Darbietungen gehörte Veit Menzer mit einem Blockflötensolo aus einer Sonate von Jean-Baptiste Loeillet oder der perfekt aufspielende Elias Krohmer an der Violine mit einem Satz aus Anatoli Komarowskis Konzert in A-Dur. Beherzt und recht flott griff Leni Menzer in die Tasten des Flügels und ließ „Fountain in the rain“ von William Gillock so richtig sprudeln. Gleich zwei Mal begeisterten sehr stil- und ausdrucksvoll spielende Klarinettistinnen die Zuhörer mit jeweils einem langsamen Satz aus bekannten Konzerten von Carl Maria von Weber und von Wolfgang Amadeus Mozart, darunter sein spätes und wunderschön Verträumtes in A-Dur: Hannah Steinhäußer und Katharina Milde.

Erstmalig trat in diesem Konzert ein neu gegründetes, im Zusammenspiel gut aufgestelltes Blechbläserquartett unter der Leitung von Robert Klein mit populären Titeln auf. Das war eine schöne Bereicherung des Konzertes, wenngleich man sich von Blechbläsern, vielleicht auch im Zusammenklang mit der Streichergruppe schon etwas Weihnachtliches gewünscht hätte.

Holger Runge führte durch das Programm und stellte dabei die musikalischen Höhepunkte der Musikschule des Altenburger Landes für das Jahr 2024 vor. Darauf kann man gespannt sein, denn das 70. Jahr der Gründung dieser Institution steht bevor und vielversprechende Überraschungen für das Konzertpublikum sind angedacht.