Werden in der Stadt Schmölln bald Parkgebühren fällig?

Schmölln Haushalt der Stadt Schmölln für 2024 noch immer nicht rund. Um die Kasse aufzubessern, droht jetzt die Schlachtung heiliger Kühen.

Darum fehlt der Stadt Schmölln das Geld.

Was jetzt zu tun ist.

Wann mit dem Beschluss über den Haushaltsplan 2024 zu rechnen ist.

Auch die dritte Beratung des Haushaltsentwurfes 2024 brachte nicht wirklich viel. Nach wie vor klafft eine Finanzlücke, sie ist insgesamt noch 4,4 Millionen Euro groß. Im Vergleich zum Entwurf im November, sei das zwar ein Fortschritt. Vor Monatsfrist plagte sich die Stadt Schmölln noch mit einem Defizit von insgesamt rund sieben Millionen Euro.

Verwaltungshaushalt bereitet besonders großes Kopfzerbrechen

„Aber wirklich gelöst ist das Problem noch nicht“, fasste Bürgermeister Sven Schrade (SPD) die Situation während der jüngsten Sitzung des Schmöllner Stadtrates zusammen. Besonders der Verwaltungsetat bereite Kopfzerbrechen, dessen Ausgaben aktuell mit 33.165.500 Euro beziffert werden. Ein Kredit könne hier helfen und den nötigen Ausgleich schaffen. Nur wäre der 2,29 Millionen Euro hoch.

„Wir sind angehalten, jede Reserve zu heben“, so Schrade weiter. Weil das offenbar nicht so einfach ist, bleibt die Kommune in der vorläufigen Haushaltsführung, eine Arbeitsberatung mit dem Stadtrat zum Thema Geld ist für den 9. Januar anberaumt. Schrade selbst rechnet nicht vor Februar, März mit einer beschlussreifen Vorlage.

Mit einem ersten Vorschlag für eine neu zu erschließende Geldquelle wartet schon mal Volker Siegmund (parteilos, SPD-Fraktion) auf. Er kenne keine Stadt, die es sich leisten könne, auf Parkgebühren zu verzichten, sagte er auf der jüngsten Sitzung des Stadtrates der Stadt Schmölln. Er bitte deshalb darum, im Zuge der Haushaltsplanung zu sondieren, ob die Kommune alsbald Parkgebühren erheben könne. Als Frist für diese Sondierung nannte er den Termin der Arbeitsberatung zum Haushalt am 9. Januar 2024.

Kämmerer Martin Sittauer fasst die Situation um den Verwaltungshaushalt der Stadt Schmölln so zusammen: „Bis dato wurden nur wenige Änderungen an den bisher erfassten Planzahlen vorgenommen.“ Der Fehlbetrag habe gegenüber des zweiten Entwurfes um 392.900 Euro gesenkt werden können. Das Defizit zwischen Einnahmen und Ausgaben betrage aber immer noch rund 2,1 Millionen Euro.

Diese Einnahmen erwartet die Stadt Schmölln aus Steuern, von Land und Bund

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer werde unverändert mit 4.572.400 Euro angesetzt. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer steige im Vergleich zum Vorjahresergebnis um rund. 43.700 Euro auf 1.243.700 Euro. Der Ansatz der Gewerbesteuer konnte im dritten Entwurf leicht erhöht werden. Laut Hochrechnung wird mit Einnahmen in Höhe von 4.348.600 Euro gerechnet. Dies stellt eine Steigerung in Höhe von 122.900 Euro gegenüber der bisherigen Planung dar. Der Ansatz der Einnahmen aus dem Mehrbelastungsausgleich wurde um 70.500 Euro erhöht.

Das Thüringer Finanzausgleichsgesetz liegt derzeit nur im Entwurf vor. Der Beschluss wird im Dezember 2023 erwartet. Mögliche Einnahmen, beispielsweise aus der Feuerwehrpauschale, dem Klimapakt und der Pauschale für kreisangehörige Gemeinden, wurden noch nicht in die Planung aufgenommen.

Inzwischen knapp die Hälfte der Einnahmen der Stadt Schmölln gehen nach Altenburg

Klar ist inzwischen, was in Sachen Kreis- und Schulumlage auf die Stadt Schmölln zukommt. Der Kreishaushalt 2024 sieht eine minimale Senkung der Kreisumlage für die Stadt Schmölln vor. Im aktuellen Etat-Entwurf der Stadt Schmölln beträgt die Kreisumlage 6.378.900 Euro und damit 86.400 Euro als angenommen. Gegenüber dem Vorjahr ist das jedoch eine Steigerung um 531.500 Euro.

Die Schulumlage sinkt im Jahr 2024 um 77.500 auf 1.269.000 Euro. Zusammenfassend wird Sittauer deutlich: Über die Kreis- und Schulumlage werde der Stadt Schmölln im Jahr 2024 knapp die Hälfte (49,97 Prozent) der umlagefähigen Einnahmen aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen entzogen. „Der Kreishaushalt“, so die Analyse des Kämmerers, „wird zunehmend über die Einnahmen der Kommunen im Altenburger Land finanziert.“

Stadt Schmölln kann geplante Vorhaben ohne Kreditaufnahme nicht finanzieren

Bewegung ist indes in den Entwurf des Vermögenshaushaltes der Stadt Schmölln gekommen. Die Deckungslücke ist um knapp zwei Millionen geschrumpft. Für den Ausgleich fehlen aber noch knapp 2,3 Millionen Euro. Sittauers Einschätzung: „Die Umsetzung der Maßnahmen im Jahr 2024 kann ohne Kreditaufnahme nicht finanziert werden.“

Denn die Stadt Schmölln nimmt nicht mehr Geld ein. Vielmehr schlägt lediglich nur eine Tatsache positiv zu Buche: Die Stadt Schmölln bekommt für das neue Abwassertrennsystem Nitzschka die Fördermittel dafür nicht erst 2025, sondern schon im kommenden Jahr. Dabei geht es um knapp 1,9 Millionen Euro. Und da im klammen Verwaltungsetat keine Überschüsse erwirtschaftet werden, sieht der Kämmerer der Stadt Schmölln nur eine Lösung: Die Ausgaben des Vermögenshaushaltes müssen weiter reduziert werden.