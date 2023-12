Wichtige und aktuelle Meldungen aus dem Altenburger Land

Altenburg, Schmölln Der Thüsac-Rufbus fährt nun weitere Haltestellen an und die Schließzeiten der Schmöllner Stadtverwaltung sind nun bekannt.

Verbesserte ÖPNV-Anbindung - Klinikum Altenburger Land und Theaterzelt

Ab sofort erreichen Fahrgäste mit dem RufBus auch das Klinikum Altenburger Land und das Theaterzelt.

Die Altenburger Haltestellen Klinikum, Medicum und Festplatz sind ab sofort im Thüsac-RufBus-System verfügbar und bieten so künftig mehr Flexibilität. Vom erweiterten Mobilitätsangebot profitieren insbesondere Patienten, Besucher und Angestellte des Klinikums Altenburger Land. Darüber hinaus wird auch die Erreichbarkeit des Theaterzeltes für ÖPNV-Nutzer noch attraktiver.

Der Ruf-Bus kann telefonisch unter der Telefonnummer 03447 850650 oder über die Online-Plattform rufbus.thuesac.de gebucht werden.

Alle weiteren Informationen zum RufBus-Angebot finden Fahrgäste auf unserer Webseite unter: www.thuesac.de/rufbus

Schließzeiten der Schmöllner Stadtverwaltung zwischen den Feiertagen

Die Stadtverwaltung Schmölln bleibt vom 22. Dezember bis einschließlich 1. Januar 2024 geschlossen.

Dies gilt für die Kernverwaltung im Rathaus am Markt, sowie das Hintergebäude (Kämmerei) und auch den Bürgerservice am Amtsplatz. Die Stadtkasse bleibt vom 22. Dezember bis einschließlich 12. Januar 2024 wegen Jahresabschlussarbeiten geschlossen.

Ab 15. Januar 2024 ist die Kasse wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten (Dienstag 13 Uhr bis 18 Uhr, Donnerstag 9 Uhr bis 12 Uhr) geöffnet. Auch das Ordnungsamt am Amtsplatz bleibt vom 22. Dezember bis einschließlich 1. Januar 2024 geschlossen. Am Donnerstag, dem 28. Dezember, bietet das Einwohnermeldeamt für dringende Passangelegenheiten eine Rufbereitschaft an. Zu erreichen ist das Meldeamt dann unter der 034491 76-190.

Die Stadt- und Kreisbibliothek bleibt aus innerbetrieblichen Gründen in der 1. Januarwoche bis 7. Januar 2024 für den Publikumsverkehr geschlossen. Letzter Öffnungstag in diesem Jahr ist der 22. Dezember 2023.