Widersacher in Gößnitz können sich bald beweisen

Gößnitz Dieser Chefsessel im Altenburger Land ist alles - nur kein Ruhekissen. Langjähriger Bürgermeister hat nun seinen Abschied eingereicht.

Wolfgang Scholz hat seinen Abschied eingereicht. Vor Ende seiner vierten Amtszeit als Bürgermeister der Stadt Gößnitz, weil eine schwere Erkrankung ihren Tribut fordert. Mit diesem Schritt in den vorzeitigen Ruhestand geht in Gößnitz eine Ära zu Ende. Scholz führte die Kommune 22 Jahre lang, viermal konnte er die Wähler von sich überzeugen.

Dass der Chefsessel im Gößnitzer Rathaus kein Ruhekissen ist, wissen viele. In die Amtszeit von Scholz fielen immerhin zwei Hochwasserfluten, deren katastrophale Folgen es zu schultern galt. Wie das gelang, kann heute jeder sehen. Und: Ruhig ging es in den Stadtratssitzungen an der Pleiße seit 1990 nie zu. Das änderte sich auch nicht, als Wolfgang Scholz 2001 das Ruder übernahm. Seine Widersacher sind nun gut beraten, den Abschied des jetzigen Bürgermeisters als Chance zu begreifen. Um zu beweisen, dass sie die Geschäfte an der Rathausspitze mindestens ebenso gut erledigen können wie Wolfgang Scholz.