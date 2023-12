Schmölln Die Winter- und Vorweihnachtszeit nutzen die Schmöllner und Schmöllnerinnen für eine Sache: ein gutes Buch. Was derzeit der Renner ist.

Wenn es draußen kalt und nass ist, bleiben die meisten Menschen gern Zuhause und greifen oft zu einem guten Buch. „Winterzeit gleich Lesezeit können wir bestätigen.“, so Heike Milke von der Schmöllner Stadtbibliothek. „Es wird definitiv mehr gelesen zurzeit als im Sommer.“

Mehr Zeit zum Lesen in Schmölln während der Wintermonate

So nehmen laut den Aussagen der Bibliothekarin die meisten Leser und Leserinnen gleich mehrere Medien auf einmal mit nach Hause, meistens begleitet mit der Bemerkung „Jetzt haben wir wieder mehr Zeit zum Lesen.“ „Vorhin kam eine Vielleserin, die hat direkt elf Bücher auf einmal ausgeliehen“, so Milke.

„Unsere jüngsten Leser und Leserinnen decken sich vor allem mit altersgerechter Literatur ein und schönen Büchern“, so Milke weiter. „Die Eltern leihen zurzeit wirklich auch sehr gerne Tonies für ihre Kinder aus. Tonies sind Figuren, die Hörspiele oder Lieder abspielen, wenn man sie auf eine spezielle Toniebox stellt. Wir verleihen diese Figuren und auch die Boxen. Momentan sind von unseren insgesamt fünf Tonieboxen nur noch zwei da, die kann man immer zwei Wochen ausleihen.“

Auf Nachfrage dieser Zeitung, was denn in Schmölln am liebsten derzeit gelesen wird, weiß die Bibliothekarin eine Antwort: „Unsere Kinder leihen zum Beispiel ‚Duftapotheke‘, ‚Liliane Susewind‘ und die Bücher von ‚Die Schule der magischen Tiere‘ aus. Erwachsene Lesefans lesen gerne Krimis von Sebastian Fitzek, Familiensagas und historische Literatur oder auch ganz entspannte Weihnachtsgeschichten.“

Schmöllner stürmen die Stadtbibliothek

Die Schmöllner Stadtbibliothek ist in der Zeit vom 27. Dezember bis zum 5. Januar geschlossen. Aus diesem Grund wird gleich auf Vorrat ausgeliehen. „Man merkt schon, dass mehr ausgeliehen wird, da wir ja einen gewissen Zeitraum geschlossen haben“, so Heike Milke. „Natürlich sind wir mit dem, ich nenne es mal Ansturm der Leser und Leserinnen zufrieden, aber meiner Meinung nach geht immer noch mehr.“

Viele Aktionen dieses Jahr in Schmölln

Beim Gedanken an das nahende Jahresende lässt Milke die Veranstaltungen der letzten zwei Monate noch einmal Revue passieren: „Am 8. November war unsere Abschlussveranstaltung zur Aktion „Ich bin eine Leseratte“. Das ist, für alle, die es nicht wissen, ein Lese- und Freizeitprojekt für Kinder zwischen acht und zwölf Jahren und wurde unterstützt von der Sparkassenkulturstiftung Hessen/Thüringen und der Landesfachstelle für Bibliotheken in Thüringen. Am 17. November war der bundesweite Vorlesetag mit insgesamt zwei Lesungen im Kindergarten „Am Finkenweg“ und sieben Lesungen der 1. und 2. Klasse der Grundschule in Schmölln.“

Bereits am Freitag wartete die nächste Aktion: Um 15 Uhr wurde am 15. Dezember das „Adventstürchen in der Bibliothek“ des lebendigen Adventskalenders geöffnet. „Wir hoffen auf reichlich Publikum, mehr wird aber nicht verraten“, sagte Milke im Vorfeld.