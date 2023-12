Wo sich ein Besuch in den nächsten Tagen lohnt

Ein besonderes Weihnachtskonzert steht in der Mensa Spalatina an.

Altenburg Musikabende, Tanz, Provenienzforschung und einiges mehr - hier sind lohnende Veranstaltungstipps im Altenburger Land

Ukrainische Community lädt zum Weihnachtskonzert nach Altenburg

Am Samstag, 9. Dezember, findet um 16 Uhr ein Weihnachtskonzert der ukrainischen Community in der Mensa Spalatina in Altenburg statt. Unter Leitung von Musiklehrerin Kateryna Cherniah spielen und singen die jungen Musikerinnen und Musiker deutsche und ukrainische Weihnachtslieder sowie den Choral und die Arie aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach. Als besonderes Highlight spielt Olha Milosta auf der Sopilka, einer typisch ukrainischen, mundstücklosen chromatischen Längsflöte. Das Konzert wendet sich an alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Altenburg sowie des Landkreises Altenburger Land. Der Eintritt ist frei.

Kunst von Kühl - Erwerbungen aus einer Dresdner Galerie in Altenburg

Mit der KUNSTWAND-Präsentation „Kunst von Kühl“ wird derzeit die Provenienz- bzw. Herkunftsforschung des Lindenau-Museums in das Blickfeld gerückt. Im Fokus stehen Erwerbungen des Lindenau-Museums von der Kunstausstellung Kühl in Dresden, von der über Jahrzehnte hinweg Arbeiten von namhaften Künstlerinnen und Künstlern angekauft wurden. Provenienzforscherin Sarah Kinzel wird am Mittwoch, 13. Dezember, 18 Uhr, mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Führung einen Blick auf die Geschichten hinter den Werken und deren Weg in die Sammlung des Lindenau-Museums werfen. Bei dieser Gelegenheit werden zugleich spannende wie unbekannte Facetten der Museumsarbeit illustriert.

Tanztheater zum Lachen, Weinen und Hoffen

Wie wirken sich die Kriege in den Heimatländern auf Menschen aus, die ihre Heimat schon vor langer Zeit verlassen haben? Das ist das Thema der neuen Produktion von Katerina Vlasova. Die freischaffende Tänzerin und Choreografin ist selbst mit 17 Jahren aus ihrer Heimat, der Ukraine, nach Deutschland gekommen. In ihrem neuen Tanzstück „Der Krieg, der mir nicht gehörte und doch ganz meiner war“ geht sie der Frage nach, wie sich die Kriege in Heimatländern auf Menschen auswirken, die sie schon vor langer Zeit verlassen haben. Das Stück wird am Freitag, 15. Dezember, 19 Uhr, am Sonntag, 17. Dezember, 18 Uhr, und Mittwoch, 20. Dezember, 19 Uhr im Integrativen Zentrum Futura in der Wallstraße 28 in Altenburg zu sehen sein. Der Eintritt ist frei.

Unterstützung für ukrainisches Sheptytsky Hospital

Gemeinsam mit der Evangelischen Lukas-Stiftung Altenburg veranstalten die Altenburger Museen am Freitag, 15. Dezember, 18 Uhr im Bachsaal des Residenzschlosses Altenburg einen Benefizabend zur Unterstützung des Sheptytsky Hospitals in Lwiw in der Ukraine. Bereits im Jahr 2018 schlossen die Evangelische Lukas-Stiftung Altenburg und das Sheptytsky Hospital in Lwiw eine Partnerschaft, deren Ziel die gegenseitige medizinische Unterstützung ist und die sich über die vergangenen Jahre intensiviert hat. Durch die engen Kontakte zwischen den beiden Einrichtungen kam bereits im Januar 2023 eine erste Benefiz-Kunstauktion zustande, der nun der Benefizabend im Residenzschloss folgt – ebenfalls mit künstlerischer Beteiligung. Umrahmt wird der Abend von musikalischen Einlagen ukrainischer Musikerinnen und Musiker aus dem Sinfonieorchester Kiew. Zudem werden im Bachsaal des Residenzschlosses etwa 25 Kunstwerke zeitgenössischer ukrainischer Künstlerinnen und Künstler präsentiert, die an diesem Abend zum Verkauf stehen.