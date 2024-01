Womit das Altenburger Land in der Bundeshauptstadt wirbt

Altenburger Land Dafür machen Schmöllner Knopfprinzessin, Rositzer Kirmeskönigin und Landrat Uwe Melzer in Bauerntracht gemeinsame Sache.

Dafür machen Hoheiten und Landrat aus dem Altenburger Land Werbung in Berlin.

Wo sich das Altenburger Land zum zehnten Mal internationalem Publikum stellt.

Wen die Repräsentanten des Altenburger Landes erwarten.

Der Landkreis Altenburger Land wird sich wieder an der Grünen Woche beteiligen, die vom 19. bis 28. Januar 2024 in Berlin stattfindet.

Zum zehnten Mal am Gemeinschaftsstand Thüringen dabei

In der Thüringenhalle ist es der nunmehr zehnte Auftritt des Altenburger Landes auf der international einzigartigen Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau. Wie schon in den zurückliegenden Jahren wirbt der Landkreis Altenburger Land am Gemeinschaftsstand des Freistaates Thüringen in Halle 20 für die Nahrungs- und Genussmittelwirtschaft sowie für den Tourismus im Altenburger Land.

Leckereien aus dem Altenburger Land und so manch Einzigartiges

In einem traditionellen Hofladen präsentieren sich verschiedene Direktvermarkter: die Altenburger Bäckerei Strobel mit Huckelkuchen und Sauerkrautbrot, die Straußenfarm Burkhardt aus Hartha mit Produkten rund um den Strauß und die Triller Manufaktur aus Plottendorf unter anderem mit Safranlikör.

Weitere typische regionale Produkte, die man im Hofladen finden kann, sind zum Beispiel Altenburger Bier, Altenburger Senf, Äpfel vom Obstgut Geier und Altenburger Spielkarten. Während der gesamten Messedauer informiert zudem der Tourismusverband Altenburger Land über die touristischen Ziele der Region.

Gemeinsam mit der Schmöllner Knopfprinzessin und der Rositzer Kirmeskönigin wird Landrat Uwe Melzer (CDU) in Altenburger Bauerntracht am Thüringentag Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Die Linke) am Stand begrüßen.