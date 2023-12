Tegkwitz Zauber der Adventszeit: In einer kleinen Kirche gab es besinnliche Geschichten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Die schönste Zeit des Jahres ist immer eine besondere Herausforderung. Doch in Tegkwitz ist das kein Problem.

Arnhild Kump, Tegkwitzerin und Leiterin des Ökumenischen Pilgerzentrums Wien, hatte einen Tag vorm ersten Advent zur traditionellen Drei-Länder-Adventsfeier eingeladen, die nun schon zum wiederholten Mal stattfand und sich zum Alleinstellungsmerkmal in der Tegkwitzer Kirche entwickelt hat.

Weihnachtsgeschichten in Tegkwitz

Trotz des Wintereinbruchs waren etliche Besucher und Besucherinnen aus Nah und Fern gekommen, um den Weihnachtsgeschichten, die Arnhild Kump vortrug, und den Bläsern zu lauschen. Da wurde es einem warm ums Herz. Die Besucher hatten sich vorsorglich warm angezogen, denn die Kirche kann nur notdürftig mit externen Heizgeräten etwas Wärmezufuhr erhalten.

Ulrike Riedzek, Sebastian und Claudia Friesel (v.l.) spielen in der Tegkwitzer Kirche Weihnachtslieder. Foto: Ulrike Grötsch

Zwischen den Texten aus den drei Ländern Schweiz, Österreich und Deutschland, die Arnhild Kump zusammengestellt hatte und vortrug, spielten Ulrike Riedzek (Altsaxophon und Sopransaxophon) sowie Claudia (Tenorsaxophon) und Sebastian Friesel (Klarinette) altbekannte Weihnachtslieder, die durchaus zum Mitsingen animierten. Manch einer sang oder summte die Lieder wie „1000 Sterne“, „Es ist ein Ros‘ entsprungen“, „Herbei oh ihr Gläubigen“, „Gloria“, „Mach hoch die Tür“ oder „Oh du Fröhliche“ einfach leise mit. Sie zauberten so eine wunderschöne Adventsstimmung in die kleine Kirche.

Kleiner Geschichtskurs in der Tegkwitzer Kirche

Advent, lateinisch, heißt so viel wie Ankunft und verweist auf die Ankunft Jesu Christi, begann Arnhild Kump ihren Exkurs in die Geschichten aus drei Ländern. Und weil sie nicht nur in Tegkwitz Zuhause ist, sondern auch in der Schweiz und jetzt in Wien, kam sie vor einiger Zeit auf die Idee, in der Adventszeit eben eine Drei-Länder-Adventsfeier in Tegkwitz mit viel persönlichem Aufwand und Unterstützung von Freunden zu gestalten.

Keine Zeit wie der Advent ist seit Jahrhunderten mit Bräuchen verbunden, die immer noch gepflegt werden. Da werden Kränze gebunden, Plätzchen und Stollen gebacken. Es wird gebastelt und heutzutage auch wieder gestrickt. Selbstgebastelte Geschenke entstehen. Es werden Häuser und Vorgärten geschmückt. Meist dauert es heute mehrere Tage, bis die Adventssterne und all das andere Zubehör den richtigen Platz gefunden haben. Dies alles beginnt nach dem Ewigkeitssontag, ist ihr Einstieg in ihre Erzählungen. Deshalb sind nun in den nächsten Wochen Abendspaziergänge besonders beliebt, wenn die Schwibbögen in den Fenstern leuchten oder ein leuchtendes Rentier im Garten steht. Und wenn es dazu noch geschneit hat, wie gerade an diesem Wochenende, ist der Anblick warm leuchtender Schwibbögen unter leichtem Schneefall besonders schön.

Über den Zauber der Adventszeit wurde in Tegkwitz berichtet

Eine gewisse Ruhe zieht für Momente beim Anblick der Lichterpracht unwillkürlich bei jedem ein. Weihnachtslieder erklingen auf Weihnachtsmärkten und in Kaufhäusern. Es werden Plätzchen gebacken. Aber der eigentliche Grund, warum wir das tun, ist nicht mehr allen bekannt, schätzt sie ein.

Der Tannenbaum wird schon Tage vorher aufgestellt und fliegt bereits bei vielen am 2. Weihnachtstag wieder aus der guten Stube. Dabei geht die Adventszeit eigentlich bis Maria Lichtmess, dem 2. Februar, bei den Evangelisten bis 6. Januar, dem Dreikönigstag, klärt sie auf.

Weihnachten, das Fest der Familie. Leider pflegen nicht mehr allzu viele das gemeinsame Singen oder Musizieren, bedauert sie. Fernsehsender, Radio und CD ersetzen oftmals diesen alten Brauch, Lieder zur Weihnachtszeit gemeinsam zu singen. Dass der Weihnachtsmann kommt, der die Kinder manchmal durchaus auch verängstigt, stirbt langsam aus, stattdessen ziehen amerikanische Traditionen ein, meint sie. Wohl auch, weil man die Kinder heute wohl eher immer mehr in Watte einpackt, statt sie einmal zu schelten.

In Österreich werden Bräuche wie der Krampus, der, sagen wir, böse Nikolaus, noch gepflegt, der geht, mit schaurigen Masken auf dem Kopf, durch die Dörfer und Städte und erschreckt alle. Doch danach kommt der gute Nikolaus mit Süßigkeiten. In der Schweiz klopft am 6. Dezember der Samichlaus an die Türen. Die Kinder erhalten als Belohnung für ein Värsli ein paar Nüsse und Mandarinen.

Geschichtsexkurs hin zum Adventskranz

Auch über den Ursprung des Adventskranzes klärte sie auf. Den hatte 1839 in Hamburg ein Pfarrer für seine Zöglinge erfunden, auf einem Wagenrad hatte er vier weiße und 19 rote Kerzen angebracht, um die Tage bis Weihnachten zu zählen. Irgendwann kam das Tannengrün hinzu und die Kerzen wurden weniger.

Es bleiben die vier für die Adventssonntage. Sie stehen für Glaube, Liebe Hoffnung und Frieden und weisen auf die Geburt Jesu hin. Nach all den vielen Geschichten und Applaus für die Musiker ging es dann an die gedeckte Kaffeetafel. Bei heißem Tee und Kaffee konnte man sich etwas aufwärmen. Und damit der Tag auch kulinarisch gut ausklingen konnte, gab es Stollen und Stollengebäck, Schweizer Stängli und Berner Köstlichkeiten und natürlich Wiener und Linzer Plätzchen. Also aus allen drei Ländern einen kleinen Vorgeschmack auf das Weihnachtsfest.