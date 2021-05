Bei dem Unfall in Altenburg wurde ein 22-Jähriger verletzt. (Symbolbild)

Zu schnell in Altenburg: Auto bleibt zwischen zwei Bäumen stecken

Altenburg. Am Pfingstsonntag ereignete sich in Altenburg ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Am Pfingstsonntag befuhr in Altenburg ein 22-Jähriger mit seinem Auto die Zeitzer Straße von Rositz aus kommend. Laut Angaben der Polizei geriet der Mann an der Ecke Kauerndorfer Allee aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit beim Linksabbiegen von der Fahrbahn ab. Im Anschluss blieb das Auto zwischen zwei Bäumen stecken.

Der 22-jährige Autofahrer verletzte sich dabei leicht und medizinisch versorgt.