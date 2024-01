Altenburg. Draußen herrschen Minusgrade, aber der Frühling kommt schon mit kleinen Schritten. Wie man im Altenburger Land nun das Grau vertreibt.

Janet Romisch von der Gärtnerei Mahler mit einer Primel. Dazu sagt sie: „Die Primeln müssen an sich raus in den Garten. Das sind sozusagen dann die ersten Boten des Frühlings. Allerdings geht das dann erst, wenn der Boden nicht mehr gefroren ist. Viele Menschen kaufen sich trotzdem zurzeit gern Primeln bei uns in der Gärtnerei und stellen sie sich auf den Tisch. So entsteht ein Gefühl von Frühling für zuhause.“