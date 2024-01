Altenburger Land. Im Altenburger Land steigt die Arbeitslosigkeit. Wesentlicher Grund sei der Ukraine-Krieg, sagt Carsten Rebenack von der Arbeitsagentur

Warum im Altenburger Land die Arbeitslosenquote spürbar gestiegen ist.

Was Gera und Altenburger Land gemeinsam haben.

Was die Arbeitsagentur Ostthüringen tun kann.

Mit einer Arbeitslosenquote von 8,8 Prozent trägt das Altenburger Land aktuell eine der roten Laternen in Ostthüringen. Mehr Arbeitslose gibt es nur in Gera (9,5 Prozent). Als Hauptursache für diesen recht deutlichen Anstieg im Landkreis - immerhin ein Prozent mehr im Vergleich zu Dezember 2022 - hat die Arbeitsagentur Ostthüringen den Krieg in der Ukraine ausgemacht.

Geflüchtete aus der Ukraine zieht es vermehrt nach Ostthüringen

Es sind ausnahmslos ausländische Frauen und Männer, die die Quote nach oben treiben. Und das hat einen Grund: der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. „Ostthüringen zieht ukrainische Flüchtlingen an“, sagt Agentur-Sprecher Carsten Rebenack. „Hier verzeichnen die Städte Gera und Altenburg einen starken Zuzug, weil Menschen aus der Ukraine im Gegensatz zu Geflüchteten aus anderen Ländern keine Wohnsitzauflage beachten müssen.“

Zwei Tatsachen locken vor allem nach Gera und ins Altenburger Land

Und jetzt komme etwas ins Spiel, was grundsätzlich schön sei: „Im Altenburger Land und in Gera finden Ukrainer zum einen bezahlbaren Wohnraum, zum anderen eine gut funktionierende Community ihrer Landsleute“, so Rebenack weiter. Das wirke anziehend, bewirke indes aber auch den starken Anstieg an ausländischen Arbeitslosen in der Arbeitsmarktstatistik am Ende des Jahres 2023. Nicht alle darin seien Ukrainer, aber die meisten.

Durch Ukraine-Krieg steigt auch die Zahl arbeitsloser Jugendlicher im Altenburger Land

Laut Arbeitsmarktreport macht der Anteil ausländischer Arbeitsloser tatsächlich mehr als 30 Prozent aus. Von den im Dezember 3821 Jobsuchenden im Altenburger Land waren es 1168 ausländische Mitbürger. Das sind knapp 40 Prozent mehr als noch im Dezember 2022 und das erklärt die gestiegene Zahl arbeitsloser junger Menschen bis 25 Jahre im Altenburger Land. „Unter den Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine sind sehr viele Jugendliche“, verweist Rebenack auf die Zahlen.

Hürden in den hiesigen Arbeitsmarkt gibt es viele und sie sind hoch

Seiner Erfahrung nach seien Ukrainer oftmals sehr gut gebildet und brächten gute Voraussetzungen mit, sich hier als Arbeits- und Fachkräfte zu integrieren. Doch so einfach sei das nicht. Das A und O sei, dass sie schnell die deutsche Sprache lernen, indes seien Plätze in Deutschkursen inzwischen rar, weil der Bedarf so groß sei.

Deutschkurse, Anerkennung von Abschlüssen, Unternehmen finden - das sind alles Dinge, die sich nicht in drei Wochen erledigen lassen. Wir als Arbeitsagentur können da auch nicht zaubern. Carsten Rebenack, Sprecher der Arbeitsagentur Ostthüringen

„Jene, die sie abschließen oder schon abgeschlossen haben, wollen wir so schnell wie möglich in Arbeit bringen“, so Rebenack weiter. Allerdings: Auch die Arbeitsagentur könne nicht zaubern. „Wir brauchen auch Unternehmen, die bereit sind, sich derer anzunehmen, die die deutsche Sprache noch nicht fließend beherrschen, die Hilfe brauchen, beispielsweise um ein Bankkonto hier zu eröffnen oder um Papiere aus ihrer Heimat zu beschaffen.“

Denn ein noch größeres Problem sei auch für Ukrainer, ihre zu Hause erworbenen Abschlüsse hierzulande anerkennen zu lassen. Zum einen habe nicht jeder, der vor dem russischen Angriffskrieg nach Deutschland flüchtete, seine Abschlüsse mitnehmen können. Zum anderen seien Beschaffung und Übersetzung der Dokumente aufwendig und langwierig. Rebenack: „Das geht bei Schulzeugnissen los und hört bei Fachabschlüssen auf. Erst danach werde entschieden, ob Qualifizierungen draufgesattelt, die Abschlüsse überhaupt anerkannt werden können.“ All das sei nicht mal eben in drei Wochen erledigt, wobei die Arbeitsagentur auf die zuständigen Behörden stets nur zugehen könne.