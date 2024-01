Altenburger Land. Warum es trotz Fachkräftemangel im Altenburger Land so schwierig ist, Menschen in Lohn und Brot zu bringen und was helfen könnte.

Trotz Konjunkturflaute und gestiegener Arbeitslosenquote bleibt der Fachkräftemangel eine Herausforderung für die Ostthüringer Wirtschaft. Das melden aktuell die IHK Ostthüringen zu Gera und 41 Unternehmen, die sie dazu befragt hat. Dass für jedes zweite Ostthüringer Unternehmen es daher eine Option ist, Fachkräfte aus Nicht-EU-Ländern einzustellen, hört die Arbeitsagentur im östlichsten Zipfel Thüringens sicher gern. Will sie doch Geflüchtete aus dem Kriegsland Ukraine in Lohn und Brot bringen, die im Altenburger Land die Mehrheit arbeitsloser Ausländer stellen.

Offene Stellen und Arbeitswillige zusammenzubringen, erweist sich hierzulande aber einmal mehr als kompliziertes Unterfangen. Erstens, weil bürokratische Hürden für die Neuankömmlinge kaum und keinesfalls rasch zu überwinden sind. Zweitens, weil Unternehmen trotz ihres Wehklagens vor allem eins tun: fordern. Bessere Sprachkenntnisse der Bewerber, mehr Sprachlernangeboten, Unterstützung im Einwanderungsprozess und bei der Integration im Betrieb sowie Vereinfachung und Beschleunigung der Verwaltungsverfahren. So weit, so verständlich. Aber bloße Forderungen ändern eben gar nichts, erst recht keinen durchbürokratisierten Verwaltungsdschungel.