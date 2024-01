Polizei sucht Zeugen des Rad-Diebstahls in Altenburg. Rentner sitzt seinen Wagen mit Schwung zurück und landet an zwei parkenden Fahrzeugen.

Unbekannte klauen E-Bike aus Treppenhaus in der Altenburger Fabrikstraße

Bislang unbekannte Täter stahlen am Donnerstag in einem Mehrfamilienhaus in der Altenburger Fabrikstraße ein gesichert abgestelltes E-Bike. Wie die Altenburger Polizei mitteilt, hatte der Eigentümer sein Rad gegen 12 Uhr im Treppenhaus abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Als er es gegen 19 Uhr abholen wollte, war es weg. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise: Telefon (03447) 4710.

Mit Schwung durch die Rabatte und an zwei parkende Autos

Ein 87-Jähriger fuhrt mit seinem VW am Donnerstagnachmittag mit Schwung rückwärts und beschädigte dabei zwei parkende Autos. Bei der Aktion auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Altenburger Käthe-Kollwitz-Straße hatte der Mann außerdem eine Rabatte überwunden, auf der anderen Seite standen die beiden nun beschädigten Fahrzeuge. Verletzt wurde zum Glück niemand, teilt die Altenburger Polizei mit

Junge Frau bei Unfall in Altenburg verletzt

Eine junge Frau missachtete am Donnerstag die Vorfahrtsregel in der Altenburger Platanenstraße und verursachte einen Unfall. Die 18-Jährige wollte mit ihrem Renault auf die Heinrich-Heine-Straße auffahren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt und kollidierte mit einem Pkw Ford. Die Fahrerin erlitt dabei Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtüchtig und wurden abgeschleppt. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Unfallgeschehen.