Altenburger Land. Eine aufregende Woche geht zu Ende, die Bauernproteste mobilisierten die Bevölkerung. Jana Borath meint: Warme Worte reichen nicht mehr.

Die Aktionswoche protestierender Landwirte und Agrarbetriebe im Altenburger Land ist offiziell zu Ende gegangen. Ob sie Geschichte ist, hängt von Montag ab. Am 15. Januar treffen sich die Bauernprotestler aus ganz Deutschland in der Bundeshauptstadt, um zum einen zu demonstrieren, zum anderen mit Vertretern der Ampel-Regierung zu verhandeln. Von der Beweglichkeit letzterer hängt es ab, ob Traktoren und Trecker danach in die Maschinenhallen tuckern oder weiter Auf- und Abfahrten zu den öffentlichen Verkehrshauptschlagadern im Altenburger Land blockieren.

Gleichwohl führte diese Protestwoche den Einwohnern im Altenburger Land mehrere Tatsachen vor Augen. Die Landwirte sind hervorragend organisiert, haben ein weitreichendes Kontaktnetz und sind in der Bevölkerung anerkannt. Nicht von ungefähr kommt es, dass sich viele Privatleute, verschiedene Handwerksbetriebe, Spediteure und Einzelhändler mit ihnen solidarisieren. Ob als Helfer vor Ort, mit Verpflegung, indem Einzelhändler ihre Geschäfte in den Innenstädten von Schmölln und Altenburg geschlossen hielten. Die Gründe für all das erfuhr jeder, der sich mit den Menschen vor Ort unterhielt: Frust angesichts überbordender Bürokratie, fehlender Anerkennung und mangelnder Achtsamkeit gegenüber Arbeitenden und einer Bundespolitik, die als Gängelei statt als Dienst im Sinne der Wähler empfunden wird. Deshalb war diese Protestwoche im Altenburger Land auch keine nur der Bauern.

Falls die Akteure auf Berlins politischer Bühne - und übrigens nicht nur dort - etwas gelernt haben sollten, dann das: Es reicht nicht, sich nun wortgewaltig oder mit warmen Worten auf die Seite der Protestler zu schlagen, nur weil unter anderem in Thüringen 2024 ein Superwahljahr ist.