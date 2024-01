Löbichau. Sprottental- und Sonderschauen: Seit Freitag freuen sich Kleintierzüchter über rege Besucherströme nicht nur aus dem Altenburger Land.

Die neunjährige Ida Zapp ist wohl die jüngste Ausstellerin zur großen Schau am Wochenende in der Saatguthalle Löbichau. Mit ihrer kleinen Zucht konnte sie bei der Bewertung der Tiere vor der offiziellen Eröffnung der 26. Sprottentalschau am 13. und 14. Januar 2024 bestens punkten.

Tolle Bewertungen und großer Zuspruch von der ersten Ausstellungsminute an

Ida ist zugleich das jüngste Mitglied des Kleintierzuchtvereines KTZV Löbichau, der die Schau ausrichtet. Der Ausstellung angegliedert sind in der Löbichauer Saatguthalle zudem die Kreisrassegeflügelschau für den Kreisverband KV Altenburger Land, die Sonderschau für Schmöllner Trommeltauben sowie die Vereinsschau für Rassekaninchen.

Schon am Freitag, dem Tag der offiziellen Eröffnung dieser Veranstaltung, zeigten sich die Ausrichter sehr zufrieden mit der Zuschauerresonanz. Deutlich mehr als einhundert Neugierige, Fachleute und Züchter strömten ab Nachmittag in die Saatguthalle. „Dabei haben wir erst um 14 Uhr eröffnet. Also wir sind echt begeistert“, so Erich Zapp vom Löbichauer KTZV-Vorstand.

Fürs Publikum geöffnet sind die Ausstellungen in der Löbichauer Saatguthalle noch am 13. Januar sowie am 14. Januar.