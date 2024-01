Altenburger Land. Besonderes Jubiläum im Altenburger Land wird groß gefeiert. Den Auftakt macht „Da Capo“ und bietet mehr als ein Geburtstagsständchen.

Diese Einrichtung feiert 70. Jubiläum und begeistert vor allem Kinder und Jugendliche.

Nicht nur musikalisch wird das Jubiläumsjahr 2024 gefeiert.

Womit der Veranstaltungsmarathon bereits am 14. Januar eingeläutet wird.

Die Musikschule des Landkreises Altenburger Land feiert in diesem Jahr ihr 70-jähriges Bestehen und schon an diesem Wochenende geht es los. Zudem wird es im Jahresverlauf besondere Veranstaltungen geben. Und: Es erscheint eine Publikation über 70 Jahre Musikschularbeit.

Volksmusikschule Altenburg 1954 aus der Taufe gehoben

Für die Musikschule Altenburger Land ist 2024 ein besonderes Jahr, denn die Einrichtung feiert ihr 70-jähriges Bestehen. Der Schulteil Altenburg wurde 1954 als eigenständige „Volksmusikschule Altenburg“ unter Leitung von Direktor Siegfried Stolte gegründet. Damals beschäftigte die Schule sieben hauptamtliche und zwölf nebenamtliche Lehrkräfte, die rund 200 Schüler unterrichteten.

Generationsübergreifend: mehr als 1.000 Schüler zwischen 2 Monaten und 80 Jahren

Seit der Fusion der beiden Kreismusikschulen Altenburg und Schmölln im Jahr 2001 konnte die heutige Musikschule Altenburger Land ihr Angebot an musikalischer Ausbildung sukzessive ausbauen und unterrichtet in den Schulteilen Altenburg und Schmölln, in der Unterrichtsstätte in Gößnitz sowie an 15 weiteren Standorten mehr als 1.000 Schülerinnen und Schüler im Alter von 2 Monaten bis 80 Jahren“, berichtet Schulleiterin Gabriele Herrmann, seit 2016 Leiterin der Bildungsstätte.

„Anlässlich des Jubiläums hat die Musikschule zahlreiche Konzerte geplant. Highlights und Veranstaltungen laufen bis September.“ Gabriele Herrmann, Leiterin der Musikschule Altenburger Land

Das Profil der heutigen Musikschule Altenburger Land zeichnet sich durch ein vielfältiges Angebot aus. So stehen Interessierten 28 Instrumente und Gesang im Einzel- bzw. Gruppenunterricht, 14 Kursangebote sowie mehr als zehn Ensembles zur Auswahl. Dabei sind die Angebote offen für alle Bürgerinnen und Bürger – vom Kind bis zum Senior.

Anlässlich des Jubiläums hat die Musikschule über ein Jahr lang an einer besonderen Chronik gearbeitet, die auf 70 Jahre Musikschularbeit im Landkreis zurückblickt. Die Publikation soll im Februar erscheinen.

Dabei wird die ereignisreiche Schulchronik durch besondere Meilensteine untersetzt und durch Zeitzeugenberichte mit spannenden Geschichten aus dem Musikschulalltag ergänzt. So kommen ehemalige und langjährige Lehrkräfte, aber auch Schüler zu Wort, die das Erscheinungsbild der Musikschule maßgeblich mitgeprägt haben.

Zudem stellt sich die Musikschule mit ihren heutigen umfangreichen Angeboten sowie den zahlreichen Lehrkräften und Unterrichtsstätten als wichtiger Bestandteil des kulturellen Lebens im Landkreis Altenburger Land vor. Die musikgeschichtliche Reise durch die Altenburger Region wird ergänzt um einen historischen Beitrag zur Entwicklung des hiesigen Musizierens seit dem Mittelalter.

Zahlreiche Konzerte geplant, das erste findet bereits am 14. Januar statt.

„Anlässlich des Jubiläums hat die Musikschule zahlreiche Konzerte geplant. Besondere Highlights werden das Jubiläumskonzert im Mai im Altenburger Theaterzelt, ein Ensemblekonzert im Festsaal des Altenburger Schlosses im Juni und die Konzerte ehemaliger Schüler und aktueller Lehrkräfte im Altenburger Teehaus im August und September sein“, freut sich Schulleiterin Gabriele Herrmann auf die bevorstehende Saison. Alle geplanten Veranstaltungen können im Veranstaltungskalender auf der Webseite der Musikschule unter www.musikschulealtenburgerland.de/veranstaltungskalender eingesehen werden.

Die Veranstaltungsreihe startet bereits am Sonntag, 14. Januar, mit einem Neujahrskonzert des Klarinettenorchesters „Da Capo“ um 15 Uhr im Kulturhaus in Rositz. Am 20. Januar findet um 15 Uhr (Einlass ab 14.30 Uhr) das Neujahrskonzert des Jugend-Sinfonie-Orchesters in der Stadthalle Gößnitz statt.