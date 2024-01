Gößnitz. Altenburger Land: Dieser Familienbetrieb erlebte in den vergangenen Jahrzehnten so manchen Tiefschlag. Wie er alle Hürden überwand.

Welcher Handwerksbetrieb 2024 auf eine lange Tradition als Familienunternehmen zurückblickt.

Firmeninhaberin lernt ihr Handwerk von der Pike auf.

Gößnitzer Familienbetrieb blickt auf Höhen und Tiefen in den zurückliegenden Jahrzehnten.

Eine Schlange bildete sich kürzlich vor dem Ladengeschäft der Fleischerei Stötzner in Gößnitz. Kunden traten mit einem breiten Lächeln heraus. Aus einem guten Anlass mehr an diesem Tag: Der Familienbetrieb feiert in diesem Jahr ein ganz besonderes Jubiläum.

Eine Ehrenurkunde für den Jubiläumsbetrieb: 125 Fleischerei Stötzner in Gößnitz

Frank und Kathrin Schmidt nehmen die Ehrenurkunde der Handwerkskammer Ostthüringen entgegen. Überreicht hat sie Katja König, stellvertretende Hauptgeschäftsführerin der Handwerkskammer für Ostthüringen. © Funke Medien Thüringen | Lea Porsch/Handwerkskammer Ostthüringen

Wenn man Kathrin Schmidt bei ihrer Arbeit hinter der Ladentheke beobachtet, merkt man schnell, dass sie mit Herzblut bei der Arbeit ist. Die Fleischerei Stötzner aus Gößnitz darf in diesem Jahr stolz ihr 125-jähriges Jubiläum feiern. Im Rahmen dessen überreichte Katja König, stellvertretende Hauptgeschäftsführerin der Handwerkskammer für Ostthüringen, die Ehrenurkunde an das Unternehmen.

Handwerksbetrieb mit Tradition und nach wie vor in Familienhand

Gegründet im Jahr 1899 von Anna und Max Stötzner, wird das Geschäft heute in der vierten Generation von Kathrin Schmidt und ihrem Mann Frank geführt. Ihre berufliche Reise begann mit einer Ausbildung als Köchin im Jahr 1989, die sie durch die politische Wende in der damaligen DDR erstmal nach Coburg führte. Nach Abschluss der Lehre im Jahr 1993 entschied sie sich, die elterliche Fleischerei aktiv zu unterstützen.

Auch fachlich wollte sie sich weiterbilden und schloss eine weitere Ausbildung zur Fleischfachverkäuferin im Jahr 1999 ab. Getrieben von dem Wunsch, den Familienbetrieb weiterzuführen, entschloss sich die junge Frau 2002 für die Weiterbildung zur Fleischermeisterin. Die Bürokratie erlaubte es ihr, mit einem zusätzlichen Praktikum und dem Abschluss als Fachverkäuferin, diesen Schritt zu gehen.

Mit Bestnoten und Visionen im Gepäck: aus der Großstadt zurück in Gößnitz

Unter 37 Männern und drei Frauen schloss Kathrin Schmidt ihren Meisterkurs in Frankfurt am Main mit Bestnoten ab. Frisch aus der Großstadt zurück, mit Visionen für den Familienbetrieb im Gepäck, wollte sie auch weiterhin beruflich nicht stehen bleiben. Im Jahr 2004 übernahm sie schließlich die Fleischerei von ihrem Vater Klaus Stötzner und setzt seitdem die Familientradition erfolgreich fort.

Jetzt markiert das Jahr 2024 nicht nur das 125. Jubiläum des Unternehmens, sondern auch das 20-jährige Bestehen der Fleischermeisterin als Inhaberin. Unter ihrer Führung hat die Fleischerei Stötzner bereits Preise für ihre Wurstspezialitäten gewonnen, wobei sie auch als Prüferin beim Thüringer Wurstspezialitätentag fungierte.

Familienbetrieb durchlitt in den zurückliegenden Jahrzehnten auch so manches Tief

Dabei durchlitt Kathrin Schmidt und der Familienbetrieb so manche Tiefen in den zurückliegenden Jahrzehnten. So stellte das Jahr 2013 die Fleischerei vor enorme Herausforderungen, als am ersten Juni-Wochenende dieses Jahres die Hochwasserkatastrophe Gößnitz heimsuchte. Denn auch der Fleischerladen der Familie Stötzner wurde von den Pleißefluten komplett zerstört.

Blick zurück auf November 2013: Kurz vor der Wiedereröffnung der Fleischerei Stötzner, die beim Juni-Hochwasser in Gößnitz vor knapp elf Jahren Totalschaden erlitt, putzten damals die Verkäuferinnen Elfi Schmidt (r.) und Annerose Wießner den Laden noch mal so richtig heraus. © OTZ | Jana Borath

Heute sagt die Meisterin rückblickend: „Als das Wasser kam, haben wir nur noch funktioniert. Dank der herausragenden Hilfe der Ponitzer Feuerwehr konnten wir bereits am 17. November 2013 die Neueröffnung durchführen.“ Kathrin Schmidt betont auch die wichtige Rolle ihrer treuen Kunden, die das Unternehmen sowohl bei der Übernahme als auch nach der Wiedereröffnung unterstützten: „Ohne sie wären wir nie so weit gekommen“, ist sie überzeugt.

Engagement für Ausbildung im Handwerk und für junge Leute

Neben ihrer unternehmerischen Tätigkeit engagiert sich die Fleischermeisterin nach wie vor sehr aktiv im regionalen Handwerk und bildet in ihrem Betrieb auch selbst aus. Ehrenamtlich ist sie im Vorstand der Freien Fleischer-Innung Altenburger Land tätig und beteiligt sich am „TIP-Tag in der Praxis“, einem Projekt zur Verbesserung des Berufseinstiegs von Schülern und Schülerinnen. „Die Fleischerei Stötzner ist nicht nur eine Säule des regionalen Handwerks, sondern auch ein Paradebeispiel für den Erfolg durch Tradition und kontinuierliche Innovation“, meint auch die Handwerkskammer für Ostthüringen.

Mehr zum Thema