Schmölln/Podelwitz/Engertsdorf. Wo Ärzte, Thermomix-Vertreter und Zahnfeen willkommen sind, stundenlang geschwommen werden kann und am Lagerfeuer Glühwein getrunken wird.

Närrisches Treiben in Podelwitz - hier gibt es die Eintrittskarten dafür

„Gesund und schön, auch ohne OP – Das gibt es nur beim PCC!“ - unter diesem Motto lädt der Podelwitzer Carnevalsclub (PCC) alle kreativen Ärzte, Krankenschwestern, Schönheitschirurgen, Zahnfeen, Thermomix-Vertreter, Fitness-Coaches und alle anderen Faschingsfreunde ein. Das närrische Vergnügen steigt in der Lunzigtalhalle mit Faschingstanz am 27. Januar, 20 Uhr, mit Kinderfasching am 28. Januar, 14:30 Uhr, mit Faschingstanz am 3. Februar, 20 Uhr sowie mit der Faschingsgala am 4. Februar, ab 14 Uhr. Weiberfastnacht wird am 8. Februar, ab 18 Uhr gefeiert. Karten und weitere Informationen: telefonisch unter (034493) 31223

Podelwitzer Jagdgenossenschaft lädt ihre Mitglieder ein

Die Jagdgenossenschaft Podelwitz lädt ihre Mitglieder am Mittwoch, 31. Januar, um 19:00 Uhr zur Jahreshauptversammlung ein. Veranstaltungsort ist das Feuerwehrhaus Podelwitz. Rückmeldungen bitte bis Mittwoch, 17. Januar, telefonisch unter 0159 01633699.

Engertsdorfer laden zum Glühweinfest am Lagerfeuer

Der Feuerwehrverein Engertsdorf lädt am Freitag, 19. Januar, um 19:00 Uhr zum 21. Glühweinfest mit Lagerfeuer am Vereinshaus in Engertsdorf ein. Tannenbäume können schon vorher am Feuerwehrteich abgelegt werden.

Eintauchen beim Stundenschwimmen im Schmöllner Tatami

Der Schmöllner Seeteufel-Schwimmverein lädt zum Stundenschwimmen 2024. Die Veranstaltung findet am Samstag, 27. Januar, im Sport- und Freizeitbad Tatami statt. Von 9 bis 14 Uhr können Interessierte dort so viele Bahnen ziehen wie möglich. Eine Altersbegrenzung für die Teilnehmer gibt es nicht, eine Anmeldung für diese Veranstaltung ist nicht erforderlich.