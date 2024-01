Schmölln. Womit das Schmöllner Gymnasium im Altenburger Land gerade punktet, sollte vor allem in deutschen Amtsstuben Schule machen.

Wissen fürs Leben gehört auf alle Lehrpläne und in die Köpfe junger Menschen. Nach dem Schulabschluss durchstarten in der Berufs- und Erwachsenenwelt - das gelingt kaum jemandem aus dem Stegreif.

Die Fotos von der Rallye durchs Schmöllner Gymnasium Spannend wird es im Raum 214, wo das Fach Chemie Interessantes aus den Naturwissenschaften bietet. © Funke Medien Thüringen | Jana Borath Hannah-Marie aus der 6. Klasse führt als freiwillige Helferin am Schnuppertag die Gäste durchs Schmöllner Gymnasium. © Funke Medien Thüringen | Jana Borath Das Fach Geschichte begeistert am Schnuppertag im Schmöllner Gymnasium Jung und Alt. © Funke Medien Thüringen | Jana Borath Was es unter anderem mit diesen Kartoffeln auf sich hat, erfährt Groß und Klein am Schnuppertag im Biologie-Kabinett. © Funke Medien Thüringen | Jana Borath Und auch die Praxis kommt nicht zu kurz: am Schmöllner Gymnasium mit dem Fach ThinkTech und den Partnerbetrieben des Hauses. © Funke Medien Thüringen | Jana Borath Maria-Ines Preiss-Drafehn weiht die zehnjährige Luisa in die Funktionsweise eines Keyboards ein. 14 dieser Instrumente hat das Gymnasium für den Musikunterricht neu angeschafft. © Funke Medien Thüringen | Jana Borath 1 / 6

Woher das Geld für die Miete nehmen, welche Versicherungen braucht es, wie funktioniert Vermögensaufbau, wie die Führung eines Haushaltsbuches - das sind nur einige von vielen praktischen Fragen, die das Schmöllner Gymnasium beantwortet. Noch wichtiger: positives Denken, ebensolche Kommunikation, Wertschätzung und Achtsamkeit im Alltag, im Umgang mit anderen und sich selbst. Das Schmöllner Gymnasium kann sich glücklich schätzen, diese Kompetenzen fundiert vermitteln zu können. Stefanie Schulze hat das Rüstzeug mit im Gepäck: zwei Masterabschlüsse, zahlreiche Seminare, Praktika, Auslands- und Lebenserfahrung. Besser geht es kaum.

Dass sie sich trotzdem ihren Seiteneinstieg an einem staatlichen Gymnasium hart erkämpfen musste, lässt indes tief blicken. Und zwar in die verstaubten Amtsstuben deutscher Bürokratie, wo in Paragrafen gemeißelte Theorie mehr zählt, als das richtige Leben.