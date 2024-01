Altenburg. Ob ihnen das in Altenburg gelang, lesen sie hier. Und außerdem, was die Männer noch auf dem Kerbholz haben, wofür sie geradestehen müssen.

An der Grund- und Regelschule in der Altenburger Schulstraße machten sich am frühen Freitagmorgen Buntmetalldiebe zu schaffen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde sie deshalb alarmiert. Dabei erreichte sie auch die Information, dass die Täter Kupferfallrohre demontieren und entwenden wollen. Die Spurensicherung vor Ort führte die Ermittler dann direkt zum nächstgelegenen Recyclingunternehmen, wo zwei Männer im Alter von 18 und 35 Jahren gerade dabei waren, ihre Beute zu Geld zu machen. Im Rahmen der Kontrolle konnten die Polizisten dann nicht nur die Kupferfallrohre aus der Schulstraße, sondern noch weiteres Diebesgut feststellen. Dabei handelt es sich laut Landespolizeiinspektion Gera um zwei zur Fahndung stehende Elektro-Fahrräder. Eines davon war erst am Tag zuvor, am 11. Januar, in der Fabrikstraße in Altenburg aus einem Treppenhaus gestohlen worden. Die dingfest gemachten Täter müssen sich nun wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls und der Hehlerei verantworten.